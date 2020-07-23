Шмыгаль уже нам пообещал - Евросоюз сообщил неожиданную новость

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, поделился с международным сообществом и украинцами важными данными — он рассказал, что уже обсудил с главой Кабмина Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении. Домбровскис обратил внимание на то, что вопрос несоответствия этого проекта Соглашению с ЕС был одной из тем переговоров. С таким заявлением политик выступил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы поднимали этот вопрос и я услышал обещание премьер-министра, что правительство будет работать над тем, чтобы изменения в закон о госзакупках отвечали договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", — отметил Валдис Домбровскис.
"Я заверил вице-президента, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать национального производителя, не нарушая обязательств, которые есть в Соглашении об ассоциации. Мы однозначно будем стоять на этой позиции... Мы будем вести диалог об этом с Верховной Радой и профильными комитетами, будем вести консультации о том, как поддержать украинского производителя, не нарушая наши договоренности (с Евросоюзом)", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Что важно понимать глава правительства был первым из Кабмина, кто публично признал противоречие между законопроектом и ассоциацией, хотя ходили слухи, что в непубличному общении правительство предупреждало об этом депутатов.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение — уже известны важные подробности.