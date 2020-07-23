Шмыгаль уже нам пообещал - Евросоюз сообщил неожиданную новость

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, поделился с международным сообществом и украинцами важными данными — он рассказал, что уже обсудил с главой Кабмина Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении. Домбровскис обратил внимание на то, что вопрос несоответствия этого проекта Соглашению с ЕС был одной из тем переговоров. С таким заявлением политик выступил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы поднимали этот вопрос и я услышал обещание премьер-министра, что правительство будет работать над тем, чтобы изменения в закон о госзакупках отвечали договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", — отметил Валдис Домбровскис.

Глава Кабмина подтвердил заявление вице-президента ЕК, отметив, что будет искать компромиссные формулировки в диалоге с ВР.

"Я заверил вице-президента, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать национального производителя, не нарушая обязательств, которые есть в Соглашении об ассоциации. Мы однозначно будем стоять на этой позиции... Мы будем вести диалог об этом с Верховной Радой и профильными комитетами, будем вести консультации о том, как поддержать украинского производителя, не нарушая наши договоренности (с Евросоюзом)", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Что важно понимать глава правительства был первым из Кабмина, кто публично признал противоречие между законопроектом и ассоциацией, хотя ходили слухи, что в непубличному общении правительство предупреждало об этом депутатов.

"В нынешней редакции проект закона не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации, поэтому конечно правительство будет настаивать на том, что мы должны откорректировать редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала международных соглашений, и не только СА", — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение — уже известны важные подробности.