У Путина набросились на Украину с новыми абсурдными обвинениями

Представители команды российского президента Владимира Путина начали жаловаться на то, что постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине "противоречит" минским договоренностям. С такими обвинениями на Украину набросился представитель РФ Борис Грызлов после заседания ТКГ в режиме видеоконференции. По мнению скандального политика, именно постановление парламента о назначении выборов 25 октября является основным камнем преткновения в переговорном процессе. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Речь идет о постановлении Верховной Рады о проведении местных выборов, в которой, в качестве условий проведения выборов на Донбассе, поставили те условия, которые прямо противоречат минским договоренностям", — заявил представитель Владимира Путина.

Борис Грызлов начал жаловаться, что законодательный орган Украины принял решение, которое "противоречит" урегулированию конфликта согласно минскими договоренностями. Кроме того, он цинично отметил, что обсуждать вопросы в других сферах нет смысла.

Всю эту информацию уже подтвердил представитель Донецка в ТКГ и украинский журналист Денис Казанский.

"В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины", — отметил Казанский.

Команда Владимира Путина потребовала отмены постановления, на что конечно представители Киева ответили отказом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Страны договорились, что с 00:01 27 июля 2020 каждая из них должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.