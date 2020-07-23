Захват заложников в Луцке - суд вынес первый вердикт

В суде вынесли первый вердикт против Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с заложниками в Луцке. Власть в четверг, 23 июля, избирала ему меру пресечения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на трансляцию заседания.

Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области принял решение арестовать фигуранта громкого инцидента на 60 суток. В то же время ему не оставили возможности выйти под залог.

Сам террорист не возразил против решения суда. Прокуратура выступила против него сразу с несколькими обвинениями по статьям о — террористический акт, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном владении оружием.

Согласно украинскому уголовному законодательству, нарушителю грозит от 3 лет до пожизненного заключения.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 21 июля. Кривош захватил автобус с заложниками, которых он удерживал в центре Луцка течение примерно 11 часов. Он требовал ряд топ-политиков и олигархов признать себя террористами в законе.

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо было записать видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Он обнародовал его вечером в упомянутый день.

После обнародования обращения Кривош разоружился и оставил автобус, его задержали правоохранители. Видео Зеленского уволили с его страницы в Facebook.

Ни один человек не пострадал в результате инцидента.

Как сообщал ONLINE.UA, авторитетное американское издание довольно манипулятивно описало захват заложников в Луцке, а интерес к нему подогрел американский бизнесмен Илон Маск. Читатели The New York Times решили, что террорист Максим Кривош – ярый екоактивіст и поддерживают его в соцсетях.