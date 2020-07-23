Это произойдет в 2021 году - НБУ удивил громким заявлением

Глава Национального банка Кирилл Шевченко поделился с украинцами неутешительной новостью — он заявил, что в этом году Нацбанк завершил цикл снижения учетной ставки — сейчас регулятор прогнозирует, что ставка останется на текущем уровне до конца года. По словам чиновника, только в 2021 году НБУ планирует принять решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов и темпов восстановления экономики. Об этом Кирилл Шевченко сообщил в ходе традиционного брифинга, передает ONLINE.UA.

"Предварительные снижение учетной ставки еще не полностью отразились на стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдержанием инфляции и монетарным стимулированием", — отметил новый глава НБУ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Нацбанк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

По словам другого представителя регулятора Дмитрия Сологуба, Нацбанк намерен снизить учетную ставку при условии удержания инфляции в целевом диапазоне 4-6% и сохранения макроэкономической стабильности.

"Если мы увидим, что макроэкономическая ситуация остается стабильной, если увидим, что инфляция — в целевом диапазоне, не увидим значительного расширения фискального дефицита, а также увидим продолжение сотрудничества с донорами, то я не исключаю снижение процентной ставки", — подчеркнул Дмитрий Салогуб.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июля в НБУ назвали главный фактор, который больше всего повлиял на стремительный рост курса доллара.