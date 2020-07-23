Мы ожидаем - Зеленский срочно обратился к нормандской четверке

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением относительно урегулирования на Донбассе. Решение о прекращении огня с полуночи 27 июля может стать устойчивым режимом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление государственного лидера в Станице Луганской.

По словам Зеленского, для четкого утверждения режима необходима подпись всех сторон "нормандской четверки".

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы договорились о очень важный шаг для всей нашей страны со стабильного прекращения огня. Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторонами "нормандской группы", и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", — подчеркнул президент.

В четверг, 23 июля, Зеленский вместе со швейцарской президенткою Симонеттою Соммаругою посетил прифронтовой Донбасс. Они встретились с представителями ОБСЕ, Красного Креста.

Упомянутая руководительница швейцарской конфедерации находится в Украине с трехдневным визитом. Это событие — первая в своем роде для лиц ее должности и нашей страны.

Напомним, накануне, 22 июля, состоялась встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. Стороны согласовали ряд важных вопросов, главный из которых — прекращение огня на Донбассе.

Как сообщал ONILNE.UA, в Минске завершился новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе. Представительство ОБСЕ в Украине обнародовало главные итоги встречи. Про другие моменты, которые согласовали сторону конфликта — в отдельном материале по ссылке.