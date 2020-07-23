Крайне цинично: Россия оказалась в эпицентре нового международного скандала

В течение последних месяцев количество конфликтов между командой главы Кремля Владимира Путина и властью Эстонии стремительно увеличивается — довольно часто их причиной становятся громкие международные скандалы, которые спровоцировала сама же официальная Москва. Так, 23 июля официально стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации из-за попыток оправдать советскую оккупацию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

"Российского посла вызвали в связи с недавними заявлениями, которые пытаются представить оккупацию Эстонии и ее принудительное присоединение к СССР правомерными. В течение последних нескольких дней посольство РФ опубликовало на своих каналах в социальных сетях ряд фальсифицирующих историю записей", — говорится в сообщении.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обратил внимание на то, что его страна полностью осуждает все попытки фальсификации истории. По его словам, команда Путина делает все возможное, чтобы создать впечатление, что легитимность может рождаться при угрозе оружием, а репрессии по взаимному согласию.

"Это крайне цинично... Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса - документа, который стал основой для продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского союза как незаконную аннексию с применением силы", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Стоит также отметить, что утром 23 июля глава МИД США, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением об уверенном противостоянии любым попыткам РФ переписать историю.