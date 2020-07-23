Мы всегда отвечаем - Зеленський жестко пригрозил агрессору

Украинская сторона всегда отвечает на обстрелы со стороны российского агрессора. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, ответ всегда жесткая. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги его поездки на Донбасс.

Согласно официальным данным, украинский президент посетил зону Операции Объединенных сил вместе со швейцарской коллегой Симонеттой Соммаругой.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют — мы всегда отвечаем, и очень мощно", — пояснил Зеленский.

Напомним, Соммаруга находится в Украине с трехдневным визитом. Он начался во вторник, 21 июля.

Накануне, 22 июля, Трехсторонняя контактная группа провела важное заседание, во время которого стороны согласовали новый режим прекращения огня. По договоренностям, он должен стать действующим с севера в понедельник, 27 июля.

Одновременно представители сторон конфликта согласовали ряд других важных вопросов, которые касались непосредственно боевых действий. В частности, предложен специальный механизм ответа на агрессивные действия. Огонь разрешено открывать только в случае получения зафиксированного приказа со стороны командования.

Вооруженное противостояння на Донбассе продолжается с марта 2014 года, когда российские военнослужащие и наемники начали вторжение в разные города Донетчины и Луганщины. От начала конфликта жертвами стали, по данным ООН, более 13 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением относительно урегулирования на Донбассе. Решение о прекращении огня с полуночи 27 июля может стать устойчивым режимом.

По словам Зеленского, для четкого утверждения режима необходима подпись всех сторон "нормандской четверки".