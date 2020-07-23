Шокирующая гибель волонтера Алексея Кучапина - что известно о резонансном инциденте

Известного украинского активиста Алексея Кучапіна, который помогал вместе со спільнодумцями людям без дома в Киеве, нашли мертвым. Полиция заявила о естественных обстоятельства смерти, однако друзья активиста обратили внимание на шокирующую страницу инцидента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные и публикации в Facebook.

Известно, что руководитель проекта "Дом милосердия" в последний раз был на связи 16 июля. В этот день он предупредил близких о намерении съездить в город Днепр и вернуться столице.

Несколько дней волонтера искали друзья и правоохранители. Во вторник, 21 июля, его тело нашли в квартире, в Днепровском района Киева. Это жилье, согласно обнародованным данным, волонтеры снимали для людей, которые не имеют дома.

"Во время предварительного осмотра тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину смерти будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы. Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть", — объявили в полиции.

В то же время другой волонтер Захария Керстюк указал на странные обстоятельства гибели друга.

"16.07, верующий, успешный человек, полон планов, сил и энергии. Счастливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: "Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь". После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его", — написал он.

Позже, 20 июля, Алексей якобы приходит к упомянутой квартиры, где умирает своей смертью. Вместе с тем, полиция не объясняет, где тот был почти 5 суток.

"И вот, после того, как волонтёры узнали о случившемся, и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее", — подчеркнул Керстюк.

Он обнародовал фото этого дивана. Волонтер утверждает, что темные пятна на ткани и на земле рядом — это кровь.

Квартира тем временем чрезвычайно хорошо вымыта, он сравнил ее состояние с операционной комнатой. Правоохранительные органы по состоянию на 23 июля не допустили никого до найденного тела. В морге указали на проведение дознавання вместе со следователем, однако тот не связывается с семьей с вечера 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, журналист-расследователь Дмитрий Гнап напомнил украинцам, что 20 июля – 4 годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Он обратил внимание на то, что до сих пор не известно, кто виноват в трагедии, хотя команда украинского лидера Владимира Зеленского неоднократно обещала, что скоро со всем разберется.