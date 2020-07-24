Гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака

Для Водолеев очень часто всё решает послевкусие. Во всём. Всё зависит от того, что почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после ссоры, после кофе, после взгляда. Это "после" во многом является определяющим.

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни. истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем — их воспитание не позволит дойти до хамства. к слову сказать — оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать себе какой-то подарок, который, возможно, потребует от вас затрат финансового или эмоционального плана. Постарайтесь не скупиться ни на то, ни на другое, ибо от вашей щедрости будет зависеть счастье вашей половинки.

Общий гороскоп для Овнов

Все, что вы сегодня будете делать — не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день у тех, кто недавно подхватил вирусное заболевание, дела должны пойти на поправку, однако сейчас пока рано прекращать лечение. Чтобы избежать дальнейших проблем, доведите всё до конца.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам может быть брошен вызов. Не исключено, что с элементом издевательства. В общем, вас вполне могут взять на слабо, и вполне вероятно, что спор будет заключаться в необходимости съесть что-то малосъедобное (или просто очень много чего-то съесть) или выпить незаурядное количество какой-нибудь хитрой жидкости. Не поддавайтесь слабости, не такие подвиги нынче лучше не идти.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете необыкновенно везучи. Не дайте ни одной минуте этого замечательного дня пропасть даром. Но не забудьте также, что день этот закончится — рассчитывать, что Фортуна продолжит выполнять все ваши прихоти, не стоит.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку не придется все напоминать вам по несколько раз. Скорее, наоборот, вы будете подрабатывать на полставки его органайзером, подсказывая, что делать дальше и что еще нужно не забыть. Главное, делайте это естественно и органично, чтобы не обидеть и не унизить вашу половинку.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня цель будет оправдывать средства, но лишь в том случае, если вы ее действительно добьетесь. Решили голодать — хорошо, голодайте, но уж так, чтобы уже к вечеру был виден результат. Не уверены, что получится — и не беритесь. Лучше отправляйтесь туда, где подают блюда итальянской кухни. Сегодня вам не повредит тарелочка-другая спагетти.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Подходящий день, чтобы позаботиться о защите кожи от отрицательного воздействия окружающей среды. Тем более, что такого рода процедуры увлекательны и приятны — что ж ими пренебрегать?

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Последнее время вам просто некогда вздохнуть? Не падайте духом! Ваши усилия не пропадут даром, ваш вклад в общее дело будет отмечен и высоко оценен. К тому же ближе к вечеру вас должно посетить чувство глубочайшего удовлетворения.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к советам. Кто бы вам что ни говорил, неплохо бы сверить сказанное с собственными представлениями о ситуации. Не исключено, что вы-то понимаете происходящее куда лучше.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день можете смело планировать визиты в косметический кабинет, а также проводить различные виды омолаживающих процедур. Но вот в домашних условиях не переборщите с очищающими средствами, кожа может ответить раздражением.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, — это заняться проблемами друга, родственника, знакомого...

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Даже если вам сегодня придется думать о еде, думайте о чем угодно, но только не о ее стоимости. Ибо подобные мысли могут здорово испортить аппетит. А он у вас и без того может оказаться далеко не в лучшей форме. Настолько не в лучшей, что вам, возможно, даже не захочется уплетать за обе щеки цыпленка в сметане, которого звезды весьма рекомендуют вам в качестве ужина.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы поймете, что некоторые традиции, возникшие в вашем тандеме, вас несказанно раздражают, и вы бы хотели от них избавиться. Избавляться стоит медленно, незаметно и без особого пафоса, чтобы ваш любимый человек даже не заметил их исчезновения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать... В общем, все то, что вы умеете плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает вас неповторимым.

Кулинарный гороскоп для Раков

Хорошему аппетиту и качественному пищеварению сегодня будет способствовать наличие за столом внимательного и сочувствующего слушателя, не забывающего в перерыве между глотками сделать умное лицо и сказать что-нибудь вроде "да-да, конечно" или "да неужели?". Кормить этого бесценного человека (и себя заодно) лучше всего бифштексом с картофелем и пивом.

Общий гороскоп для Раков

Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день у вас могут возникнуть некоторые боли в некоторых мышцах — самых неожиданных, надо сказать. Постарайтесь не очень сильно расстраиваться по этому поводу — возможно, это не более чем их секундный каприз.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня позвольте себе быть немного легкомысленным и непредсказуемым. Попробуйте освободить свой разум от закостенелых стереотипов. Так вы найдете новый способ справиться с проблемами: свежий взгляд на вещи вам сейчас необходим как никогда, и вы об этом знаете.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Если в последнее время вы стали слишком раздражительными, то, вероятно, настала пора сменить на время привычную обстановку. Постарайтесь найти способ заняться улучшением своего психологического здоровья.

Бизнес-гороскоп для Львов

Не отступайте от намеченного плана действий, иначе вы рискуете полностью сбиться с пути, и прийти абсолютно не к той цели, к которой первоначально стремились. Не слушайте тех, кто будет отговаривать вас от принятия важных решений, сегодня только вы решаете, как следует поступать.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать, какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете склонны к самоедству. Это не лучшая диета, лучше отдать предпочтение чему-нибудь более существенному, желательно — немецкой кухни. Этот день хорош для поедания свинины — свиных ребрышек с соусом барбекью, или стейка из свинины на косточке, приготовленного на гриле. Лучший гарнир — картофельное пюре, зеленый горошек и каперсы. Алкоголя лучше не пить.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете способны на самый настоящий подвиг, которого вы от себя даже не ожидали. Впрочем, вашего любимого человека подобное ваше поведение вовсе не удивит: он-то знал, какой в вас заложен потенциал, и никогда в вас не сомневался. Поверьте ему в следующий раз.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

В этот день вашему любимому человеку захочется помочь вам в достижении какой-то вашей цели или осуществлении вашей мечты. Помощь он будет оказывать как словом, так и делом, причем иногда будет не столько помогать по факту, сколько мешать. Но главное — порыв и желание быть полезным!

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня могут всплыть на поверхность отдалённые последствия ваших ошибок. Постарайтесь это если не скрыть, то уж точно не придать огласке. Дело дошло до разговора? Не бойтесь признаться в своих промахах, сейчас вы, вне всякий сомнений, стали мудрее и не допустите их повторения.

Кулинарный гороскоп для Дев

Первая половина дня обещает быть весьма благоприятной для приготовления селедки (лучше — копченой) под шубой. Вторая, как несложно догадаться, для ее поедания. Если же вдруг оказалось, что всю первую половину дня вы были страшно заняты — не отчаивайтесь, сходите вечерком к кому-нибудь в гости. Вдруг там ее-таки приготовили? И, быть может, даже с яблоками?

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае — довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?

Гороскоп здоровья для Дев

Хорошее время, чтобы предпринять попытку бросить вредные привычки. Если вы давно подумывали о том, что с сигаретой или обгрызенными ногтями вам больше не по пути, сегодня самый подходящий день, чтобы с ними попрощаться рази навсегда.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче держите ноги в тепле, сухости и комфорте, особенно если вам предстоит много ходить по городу пешком. Сейчас некачественная или не по сезону подобранная обувь может сыграть вам плохую службу и стать виновником проблем.

Любовный гороскоп для Весов

Так нечестно! Вам сегодня будет настолько везти в любви, что другим знакам Зодиака только и останется, что смотреть на вас, широко открыв рот и завидовать, завидовать, завидовать... Сегодня ваш звёздный день. Только не забывайте, что и такие дни имеют свойство заканчиваться, как это ни обидно.

Кулинарный гороскоп для Весов

Звезды утверждают, что сегодня вы прямо с утра будете точно знать полный перечень блюд, который в течение дня будет пополнять ваш организм столь ему необходимой энергией. Кстати, ваш выбор будет настолько хорош, что грех скрывать его от окружающих. Не жадничайте, поделитесь... Люди иногда бывают очень благодарными. Так что вряд ли вам придется об этом жалеть.

Бизнес-гороскоп для Весов

Умейте отстоять свой мнение, тем более если вы понимаете, что вы правы. Не стоит смущаться мыслью о том, что ваш собеседник обладает большим опытом, чем вы, и его точка зрения всегда будет авторитетнее. Вы тоже многое знаете и умеете, а, кроме того, у вас есть чутье — не стоит его недооценивать.

Общий гороскоп для Весов

Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче вы можете рассчитывать, что ваши планы не будут нарушены внезапным недомоганием, никаких резких колебаний быть не должно. Но вот если вам нездоровится с утра, то привести себя в норму будет весьма трудно.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам с вашим любимым человеком будет очень весело на протяжении целого дня. Смеяться вы будете без устали, поэтому под вечер вполне могут возникнуть проблемы из-за болящего пресса или уставших мышц лица. Впрочем, пусть это будут самые большие проблемы из всех тех, которые вас посетят.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Способности ваши нынче будут заметно выходить за рамки возможностей, предоставляемых ситуацией. Такое положение дел чревато тем, что вам придется менять свои кулинарные планы. Скорее всего, вам не удастся найти некого продукта, необходимого для приготовления задуманного блюда, или заказ ваш не сможет быть выполнен по каким-то не зависящим от вас причинам. Чтобы не было обидно, лучше ограничиться максимально простым выбором.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам придется весь день улыбаться и соглашаться с теми людьми, с которыми вам явно неприятно общаться. Но что поделать, такие правила вежливости иногда придется применять в вашей практике, с этим надо как-нибудь смириться. Утешьте себя тем, что вам надо притворяться совсем недолго.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство, и принять чью-то помощь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете немного забывчивы. И рассеянны. Из дома лучше одному не выходить — еще заблудитесь.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы вполне можете устроить себе маленький кулинарный праздник. Приготовьте что-нибудь необычное или закажите что-либо незнакомое, но вызывающее жгучее любопытство, в ресторане. Особенно удачны нынче будут получаться, и, соответственно, поедаться, блюда на основе мяса дичи, на худой конец — птицы. Но не забудьте — классические рецепты, знакомые вам с детства, — выбор, сам по себе, хороший, но не в этот день.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Стрельцам стоит обратить внимание на меры по поддержанию своего зрения, поскольку сейчас из-за повышенной утомляемости вы можете столкнуться с рядом весьма серьезных ухудшений в вашем здоровье.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас ожидает по-настоящему интересный день, который поможет укрепить веру в собственные силы и научит вас не бояться браться за самые сложные дела. Особенно этот день благоволит тем, кто решил, наконец, принять решение, которое может в корне изменить его жизнь.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня постарайтесь не ссориться с вашим любимым человеком из-за денег, хотя это и будет довольно непростой задачей. Пусть эта тема напрочь выпадет из вашего сегодняшнего разговора, забудется и перестанет существовать. Вернетесь к ней завтра, когда все будет не так страшно.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Есть основания полагать, что этот день будет весьма удачен для вас в финансовом отношении. Это стоит отпраздновать — запаситесь шампанским и коробкой шоколадных конфет. Даже, если у вас не найдется возможности устроить более основательный банкет, хотя бы хлопнуть пробкой в потолок вы сможете, да и окружающие не откажутся пригубить шипучего вина за ваш успех.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам предстоит очень много работать для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Вряд ли вам удастся это сделать непосредственно в этот день, однако первые шаги окажутся самыми важными и даже решающими в непростом мероприятии подобного рода.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Звезды не рекомендуют вам сегодня подвергать ваш организм серьезным стрессам и нагрузкам. Никакого экстрима, никаких испытаний на прочность. Берегите себя в этот день как самое дорогое сокровище.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня, сколь бы ни блистательны были ваши действия, на каждое из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Первая попавшаяся идея удачной не будет, подождите второй, а лучше третьей. Еще лучше было бы посоветоваться с тем, у кого идей побольше. Спешить не рекомендуется крайне.

Любовный гороскоп для Водолеев

Водолеи, не забудьте перед уходом на работу или куда-либо ещё выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне. Если проморгаете что-нибудь, вечером может случиться скандал — пожар в доме вряд ли обрадует домашних, а если в квартиру залезет вор, то вы ещё долго не сможете оправдаться перед вашим партнёром за пропажу его любимого жёлтого галстука.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям доверить свои проблемы человеку, который, как вы точно знаете, вас выслушает и поймет. В противном случае, они могут накопиться внутри вас и стать причиной вашего недуга.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

День хорош для употребления в пищу селедки, маринованных грибов (прежде всего черных груздей), соленых огурчиков и всего того, что обычно так хорошо дополняет вышеперечисленные шедевры кулинарного искусства. Только не переусердствуйте, пожалуйста. Ведь кому-то завтра рано вставать.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Для вас сегодня главное — не торопиться. В спешке вы можете не заметить что-то теплое, большое, важное между вами и вашим любимым человеком и в лучшем случае просто пройти мимо, а в худшем — раздавить, разбить, сломать... Слон в посудной лавке — отнюдь не пример для подражания!

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам будет не слишком везти со сложной техникой. Так что лучше не трогайте домашние электроприборы, те же, что стоят на работе или у знакомых не так жалко.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня вам стоит побороться со своим организмом за право ходить с чистым лицом и плечами — без прыщей, гнойников и нарывов. Делать это можно при помощи правильного питания, лосьонов, кремов и солнечных лучей.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Если на этот день в ваших планах не назначено голодание, то обдумайте мысль о фруктовой диете. И полезно, и вкусно, и не слишком обременительно для кармана. А какой изумительный салат-ассорти можно сделать, всего лишь покрошив яблоки, апельсины, груши, бананы и добавив виноград с киви.. Главное — чтобы заправлен он был. Или шампанским.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня превосходный день для тех, чья работа связана с рынком ценных бумаг. Вы можете получить высокую прибыль, ведь всё, от общего положения дел, до благоволящих к вам звезд, сегодня будет способствовать вашему успеху. Не упускайте свой шанс, иначе потом будет поздно!