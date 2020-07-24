Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 24 июля

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в пятницу, 24 июля, зафиксированы 972 новых случая заражения. Общее количество больных
Что важно понимать, с начала пандемии в мире зарегистрировали 15 млн 641 тыс случаев заболевания
Стоит обратить внимание на то, что Кабмин на заседании 22 июля принял решение продлить действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. В частности, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах — районах — устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения
Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется с помощью мобильного приложения "Дія дома". В любое время суток от лица, находящегося на самоизоляции, приложение может запросить фото, подтверждающее соблюдение режима, и геолокацию мобильного телефона в момент фотографирования. В случае несоответствия геолокации или фотографии с помощью мобильного приложения в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, еще несколько месяцев назад доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей деловой и политической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина.