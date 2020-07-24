Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 24 июля

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — в пятницу, 24 июля, зафиксированы 972 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 62 823 человек, из них 1571 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 34 886 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Что важно понимать, с начала пандемии в мире зарегистрировали 15 млн 641 тыс случаев заболевания COVID-19 , из них летальными оказались 635 тыс. Сейчас вылечились от коронавируса 9 млн 530 тыс человек. 23 июля в мире диагностировали почти 276 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. В США зафиксировали более 69 тыс новых больных, в Бразилии — 58 тыс, в Индии — 48,4 тыс, в Южной Африке — 13 тыс, в Колумбии — почти 8 тыс, в Аргентине и Мексике — более 6 тыс. За указанный период от осложнений коронавируса умерли 6309 человек. Больше всего погибших в Бразилии — 1317 больных. В США за это время умерли 1150 человек, в Мексике — 790, в Индии — 755, в Колумбии — 315, в Иране — 221.

Стоит обратить внимание на то, что Кабмин на заседании 22 июля принял решение продлить действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. В частности, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах — районах — устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 . При определении уровня будут учитываться следующие показатели: заполненность больничных коек, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 , не более 50%, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется с помощью мобильного приложения "Дія дома". В любое время суток от лица, находящегося на самоизоляции, приложение может запросить фото, подтверждающее соблюдение режима, и геолокацию мобильного телефона в момент фотографирования. В случае несоответствия геолокации или фотографии с помощью мобильного приложения в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, еще несколько месяцев назад доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей деловой и политической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина.