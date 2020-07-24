Зеленский собирается подписать соглашение о Донбассе с Путиным - что происходит

Глава государства Владимир Зеленский выступил с довольно неожиданным заявлением — он официально сообщил о том, что намерен подписать соглашение о полном и всеобъемлющее прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с лидерами стран "Нормандской четверки": главой Кремля Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Согласно последним данным, это произойдет после 27 июля. По мнению украинского лидера, это повысит статус соглашения и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей. Как известно, 22 июля уже состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ) — стороны договорились, что с 00:01 27 июля 2020 каждая из них должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы. — ред.) и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны — постоянное прекращение огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки" — это повысит статус этих договоренностей. Кроме того, украинский лидер поблагодарил представителей Украины в Трехсторонний контактной группе, а также руководителя Офиса президента Андрея Ермака, вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака за усилия в достижении мира на Донбассе. Президент также поблагодарил ОБСЕ за сложную и важную работу в пределах ТКГ.

Что касается деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня, то, по словам Зеленского, их отдельно будут нарабатывать ТКГ в пределах Минского формата.

"Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате — такая есть договоренность. В Минском формате подробно все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная... мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный", — пояснил Зеленский.

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