США нанесли сокрушительный удар по Путину и России - важные данные

24 июля официально стало известно, что американский Сенат подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов. Согласно последним данным, сенаторы поддержали закон о функционировании национальной обороны 86 голосами "за", против были 14 сенаторов. Стоит обратить внимание на то, что Палата представителей и Сенат одобрили свои законопроекты об оборонном бюджете на этой неделе большинством голосов, которых достаточно для того, чтобы преодолеть вето главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, отмечается, что руководители комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам уже скоро начнут переговоры, чтобы устранить различия в проектах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Politico".

"Эти действия положат начало процессу, который заставит Пентагон стереть имена, памятники и атрибутику в честь Конфедерации и ее лидеров с военных баз в течение следующих трех лет. Трамп стал утверждать, что его администрация не будет рассматривать переименование баз — назвав это попыткой переписать историю США — вопреки позиции лидерам Пентагона, которые заявили, что названия баз должны быть пересмотрены. Президент также предупредил, что наложит вето на оборонное законодательство, которое переименует базы", — говорится в сообщении.

Нельзя также забывать и о том, что проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". Как уже отмечалось ранее, новые санкции ударят по компаниям, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2 ". Что важно понимать, недавно европейские власти выразили обеспокоенность намерениями Штатов расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2 ".

Немецкие власти убеждены, что официальный Берлин развеял все сомнения относительно российского газопровода "Северный поток-2 ", который спровоцировал многочисленные политические конфликты. Сторона не меняет своей позиции в споре с США. С отдельным комментарием по этому поводу выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр — руководительница правящей партии "Христианско-демократический союз".

"Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, — мы смогли их развеять... Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в немецком правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международному праву", — заявила политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия обвинила США в нарушении суверенитета Европы.