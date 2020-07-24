Против России выступили с новыми громкими претензиями - что случилось

Российское правительство обвинили в скрытом проведении испытаний космического оружия. С соответствующими заявлениями выступили в Соединенных Штатах и Великобритании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные документы.

В соответствии с позицией космического командования США, речь идет об испытаниях 15 июля. Москва тогда использовала спутник " Космос-2543 ", от которого отделился неопознанный объект. Американская сторона утверждает о наличии доказательств относительно испытания именно оружия.

"Российская спутниковая система, которая используется для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, о которой мы говорили ранее этого года, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США. Это еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытания систем космического базирования, а также по применению оружия, которая, согласно опубликованной Кремлем военной доктрины, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", — пояснил генерал Джон Рэймонд, который командует космическими силами.

В то же время аналогичные претензии объявили в министерстве обороны Великобритании. По словам руководителя космической программы Харви Смита, это стало первой публичной критикой действий России в космосе со стороны Лондона.

Следует напомнить, что с подобными заявлениями в Вашингтоне выступали также в 2018 и в этом году. Американская власть подчеркнула, что обеспокоена российской активностью на орбите, поскольку характеристики и действия аппаратов не соответствуют объявленным задачам.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство в течение последних лет регулярно обвиняют в попытках исказить мировую историю в свою пользу. На этот раз с совместным заявлением против такой политики выступили страны Балтии и Соединенные Штаты.