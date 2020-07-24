США утвердили мощную помощь для Украины - первые подробности

В Сенате США утвердили проект военного бюджета на финансовый 2021 год. В этом документе содержится пункт о предоставлении Украине военной помощи на 250 миллионов долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американское ведомство.

По официальным данным, законопроект S. 4049 получил голоса 86 сенаторов. Остальные 14 голосовали против.

Общая сумма, которую в США выделят на национальную оборону в течение фискального года, который начнется 1 октября, составляет 740,5 миллиарда долларов.

Сайт председателя сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джима Инхофа информирует, что Украина получит помощь в 250 миллионов долларов США именно в сфере безопасности.

Новый законопроект американских властей вносит изменения в оборонных бюджетов за предыдущие годы. Соответственно к ним из указанных 250 млн долларов на летальное вооружение Украины выделяется 125 миллионов долларов.

Сейчас, согласно со статусом проработанного законопроекта, его необходимо рассмотреть Палате представителей. Позже его направят на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, выделение других 250 миллионов на безопасную помощь прошлого года стало поводом для международного скандала. Администрация президента США после согласования этой инициативы неожиданно заморозила решение.

Раньше считалось, такие действия были якобы давлением на официальный Киев. Украинской власти поставили определенные условия, выполнение которых позволит разблокировать безопасную помощь.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит новый пакет помощи для развития своей обороны. Соединенные Штаты предоставят около 38 миллионов долларов для разработок в направлении кибербезопасности. Подробности этого важного события — по ссылке.