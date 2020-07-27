Замороженное счастье: чем отличается пломбир от молочного мороженого?

Среди всего мороженого в Днепре пломбир считается фаворитом. Но есть и другие виды мороженого. Возможно, некоторые из них вы и не знали.

Эту статью мы написали, чтобы познакомить вас со всеми видами мороженого и рассказать, в чем между ними разница.

В чем разница пломбира и сливочного мороженого

По вкусу они очень похожи. В составе одного и другого есть: смесь из молока, сливки, яйца, молоко и сахар.

Отличается сливочное мороженое и пломбир массовой долей жира. Жирность пломбира — 12-20 %, а сливочного — 8-10%.

Отличие пломбира и крем-брюле

По набору ингредиентов крем-брюле похоже на мороженое пломбир. Но в крем-брюле добавляют еще жженый сахарный песок (карамель). В итоге получается тонкий карамельный вкус и характерный коричневатый оттенок.

Уточнение: если мороженое сверху полить карамельным топпингом — это не крем-брюле. Это мороженое с соусом. В крем-брюле карамель добавляется еще на этапе приготовления, потом хорошо перемешивается, затем замораживается.

Молочное и сливочное мороженое: разница очевидна

Из названия сразу понятно из чего сделано мороженое.

Молочное мороженое готовится на основе молока, а сливочное – на жирных сливках. От этого меняется и процент жирности:

сливочное – до 10%;

молочное – до 6% (причем 0% характерно для обезжиренного молока).

Вкус и текстура в первом случае формируются за счет взбитых сливок. Молочное мороженое загущается яйцами и крахмалом.

Джелато и обычное мороженое: в чем отличие

В списке ингредиентов «нашего» мороженого растительные жиры, цельное и сухое молоко, поэтому его жирность до 20%.

А вот итальянское джелато готовится из сливок и НЕ пастеризованного молока, а его общая жировая масса не превышает 10%.

Еще Джелато отличается от пломбира своей текстурой. Джелато – мягкое мороженое, а пломбир – привычный всем замерший десерт.

В чем разница сорбета и щербета

Для приготовления одного и второго используют пюре (или соки) из фруктов и ягод. Но если в щербет добавляют еще и молоко или сливки (чтобы его структура было более кремовая), то в сорбет максимум воду. Поэтому фруктовый лед (или сорбет) идеально подойдет для худеющих людей и тех, у кого непереносимость лактозы.

А щербет станет прекрасным выбором для тех, кто любит фруктовое мороженое.

Другие виды и их отличия

Йогуртовое мороженое. Замороженный йогурт вместе с фруктами и сиропами быстро стал популярным среди диетологов. Десерт нежирный, содержит минимальное количество сахара и намного вкуснее, чем обезжиренное мороженое.

Замороженный заварной крем. По вкусу очень похож на пломбир, но отличается плотностью. В заварной крем добавляют больше яиц и обязательно сливочное масло. За счет этого у замороженного заварного крема более нежная текстура.

Парфе. По вкусу тоже похож на пломбир, но по консистенции больше напоминает мусс. За счет взбивания сливок высокой жирности и добавления сливочного сыра десерт получается более воздушным.

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