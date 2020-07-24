Это все - Кадыров решил отомстить США и людям Трампа

20 июля официально стало известно, что американские власти нанесли новый безжалостный удар по одному из важных союзников главы Кремля Владимира Путина — лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Глава Государственного департамента Штатов и член команды Дональда Трампа, Майк Помпео, отметил, что против Кадырова было решено ввести санкции. Американский дипломат обратил внимание на то, что в США одиозного политика считают непосредственно причастным к нарушениям прав человека в России. Рамзан Кадыров довольно быстро отреагировал на новое решение официального Вашингтона — он рассказал, что уже запретил госсекретарю США Помпео въезд в Чечню и ввел другие санкции против представителя Белого дома. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Господина Помпео, я приглашал вас в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Это все, я отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, до блокирования всех его счетов. То же самое, что они сделали против меня", — заявил Рамзан Кадыров на совещании в Грозном.

Стоит обратить внимание на то, что соратник Путина возмутился из-за американских санкций против членов его семьи. Он признался, что не понимает, при чем здесь его дети и его жена, "которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда". По мнению самого Рамзана Кадырова, введение санкций против него связано с предвыборной кампанией в США.

Как известно, скандального политика неоднократно обвиняли в различных репрессиях в РФ или в скандальных заявлениях. Кроме того, он не раз поддерживал публично главу Кремля Владимира Путина, оправдывал внешнеполитическую российскую агрессию, в том числе и против Украины. Также недавно лидер Чечни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кадыров потребовал от последнего "быть мужчиной" и начать выполнять свои обещания. Соратник Путина хочет, чтобы Зеленский каким-то образом сам остановил войну на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский планирует подписать новое соглашение по Донбассу с Владимиром Путиным.