ЕС срочно обратился к путинскому Кремлю из-за Украины - в чем дело

В Евросоюзе приветствовали договоренности Трехсторонней контактной группы относительно режима прекращения огня на Донбассе. В то же время Брюссель обратился с призывом к российской стороне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Жозеп Борреля — верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По его дипломата, Кремлю необходимо содержать оккупационные войска под жестким контролем, чтобы не допустить возобновления боев.

Одновременно в заявлении Борреля говорится об усилиях украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил стремление Киева к выполнению минских договоренностей, а также подтвердил позицию ЕС относительно территориальной целостности и суверенитета государства.

"Боррель поздравил последнюю договоренность, которая была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы относительно дополнительных мер по прекращению огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных во время парижского саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС, что Россия ответит на усилия Украины, полностью выполнив Минские соглашения и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Боррель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", — говорится в заявлении.

Напомним, ответная встреча на уровне ТКГ состоялась в среду, 22 июля. В ОБСЕ подчеркнули также на запрете ведения снайперского огня и специальном механизме, который якобы не позволит устраивать взаимные обстрелы.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением относительно урегулирования на Донбассе. Решение о прекращении огня с полуночи 27 июля может стать устойчивым режимом.

По словам лидера, для четкого утверждения режима необходима подпись всех сторон "нормандской четверки".