Мы требуем - у Путина выдвинули новый ультиматум Украине

Уже несколько дней не утихает скандал вокруг нового постановления Верховной Рады Украины от 15 июля о местных выборах. Представители команды главы Кремля Владимира Путина продолжают жаловаться на то, что это постановление украинского парламента "противоречит" минским договоренностям. 22 июля его раскритиковал представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. 24 июля с отдельным комментарием выступила скандальная представительница МИД РФ Мария Захарова — она цинично отметила, что последнее решение Украины Москва воспринимает как выход Киева из минских соглашений. Кроме того, российская дипломат потребовала от Украины объяснений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА. Новости".

Москва не понимает, что значит постановление Рады о местных выборах. А также и позиция президента Зеленского, которая с этим связана. Все это можно расценить как выход Украины из минских соглашений по Донбассу. Россию как спивпосредника минского процесса эта ситуация, естественно, не может не беспокоить", — пожаловалась Мария Захарова.

Стоит обратить внимание на то, что Россия только так себя и называет — посредником. Хотя фактически она является стороной конфликта на Донбассе, агрессором, а посредники в минском процессе на самом деле являются Германия и Франция.

"Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по этому вопросу", — заявила российская дипломат.

Кроме того, она в своем стиле попросила немецких и французских партнеров по переговорам в нормандском формате "дать принципиальную оценку ситуации".

О новых требованиях, которые выдвигает команда Путина, ранее также рассказывал украинский журналист Денис Казанский.

"Российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику — на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины", — пояснил журналист.

Ранее ONLINE.UA сообщал о новом соглашении, которое планирует подписать Владимир Зеленский с Владимиром Путиным.