Ломаченко и Лопес обменялись острыми выпадами перед боем - яркая перепалка

Украинский чемпион Василий Ломаченко выступил с дерзкой провокацией в адрес американского соперника Теофимо Лопеса. Украинец призвал того быть в форме и готовиться к бою в любой локации. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на аккаунты боксеров в социальных сетях.

По словам Ломаченко, он готов драться с американцем даже у того во дворе.

"Эй, парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне все равно, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе", — объявил он.

Американский боксер решил обострить словесный конфликт и ответил оппоненту. Он обнародовал в социальных сетях свое фото с обнаженным торсом и добавил не менее дерзкое обращение.

"Я в зале, киска. Ты для меня маленький мальчик. Я поцелую тебя в лоб", — подчеркнул Лопес.

Напомним, Ломаченко (14-1, 10 KO) в данный момент владеет чемпионскими титулами WBC franchise, WBA Super и WBO. Лопес (15-0, 12 KO) стал чемпионом мира IBC в том же легком дивизионе.

Предполагается, что бой Ломаченко — Лопес состоится 3 октября. Принимать его одна из арен американского Лас-Вегаса.

Стоит отметить, украинец с американцем должны были уже давно встретиться на ринге. Планам помешала пандемия коронавирус COVID-19 . Бой до введение жесткого карантина планировали провести 31 мая.

Как сообщал ONLINE.UA, по мнению Теофимо Лопеса-старшего, перенос даты боя стало выгодным для обеих сторон. Он подчеркнул, Ломаченко не молодеет с каждым месяцем, однако даже для этого отсрочку сыграло на пользу.

Отец обратил внимание на семилетнюю карьеру сына в своем дивизионе. Украинскому боксеру необходимо тяжело работать, поэтому он получил этот шанс.