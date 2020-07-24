Тревожный сигнал - власть бьет тревогу из-за ситуации в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов озвучил украинским гражданам важное и экстренное предупреждение — он признался, что считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Стоит обратить внимание на то, что в пятницу, 24 июля, зафиксировали 972 новых случая заражения. За весь период пандемии заболели уже 62 823 человека, из них 1571 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы Минздрава.

"За прошедшие сутки страна побила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни", — подчеркнул Максим Степанов.

Кроме того, он напомнил, что крайне тяжело переносят COVID-19 старики и лица с сопутствующими заболеваниями. Глава Минздрава подчеркнул, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Нельзя также забывать о том, что Кабинет министров Украины во время традиционного заседания 22 июля поддержал решение продлить действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. Что важно понимать, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах — районах — устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 . Чтобы определить уровень будут учитывать следующие показатели: заполненность больничных коек, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 , не более 50%, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, американский лидер Дональд Трамп выступил с неожиданной новостью — он сообщил о том, что в Штатах клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу.