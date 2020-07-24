Чтоб немедленно отменили - ЕС поставил внезапные требования администрации Трампа

Евросоюз требует от сша отменить пошлины на европейские товары. Это произошло после того, как Брюссель договорился об устранении нарушений правил ВТО со стороны концерна Airbus. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

По официальным данным, представители правительств Франции и Испании согласовали изменения условий для субсидий по разработке самолета Airbus — A350. Они будут учитываться в соответствии с рыночными условиями.

Договоренность говорит о соблюдении решение Мировой организации торговли в деле о Airbus со стороны лидеров стран содружества — Франции, Германии, Испания, которые причастны к концерну.

Таким образом Соединенные Штаты уже не имеют оснований для поддержания контрмер на экспорт из ЕС, появляется основание для урегулирования спора.

"Неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемые, исходя из соблюдения требований в деле Airbus, мы настаиваем на том, чтоб Соединенные Штаты немедленно отменили эти неоправданные тарифы. ЕС внес конкретные предложения по достижению переговорного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданские воздушные судна и остается открытым для работы с США, чтобы согласовать справедливый и сбалансированный результат, а также о предстоящих правила предоставления субсидий в авиационном секторе", — цитирует пресс-служба еврокомиссара по торговле Фила Хогана.

Следует заметить, США ввели пошлины на европейские товары в октябре прошлого года. Это стало ответом и субсидии ЕС для Airbus — в Вашингтоне такой поступок назвали противозаконным.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июля украинские власти и Европейская комиссия в Брюсселе наконец-то смогли подписать меморандум и кредитное соглашение, которое подтверждает предоставление официальному Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.