Это опасно - у Путина истерика после нового решения Украины

Ни одно заявление главы государства Владимира Зеленского не остается без комментариев со стороны комнады российского президента Владимира Путина. Так, постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальную Москву настораживают заявления Киева о неактуальности минского формата и необходимость его обновления. По его словам, России не нравятся жалобы на то, что минский комплекс мероприятий уже не актуален и его нужно переделать или заменить другим, более современным документом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине, поскольку де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных "республик", — заявил представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков начал жаловаться, что украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов с ними, а это, по его словам, делает невозможным выработку нового документа. Также представитель Путина не забыл упомянуть о том, что это Киев продолжает "не выполнять" минские и уже потом парижские договоренности, а следовательно, это "не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины".

Стоит обратить внимание на то, что недавно разгорелся скандал вокруг нового постановления украинского парламента от 15 июля о местных выборах. Официальная Москва продолжает бесстыдно жаловаться на то, что это постановление Верховной Рады "противоречит" минским договоренностям. 22 июля его раскритиковал представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. 24 июля с отдельным комментарием выступила скандальная представительница МИД РФ Мария Захарова — кроме того, она потребовала от Украины объяснений.

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