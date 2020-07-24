Ужасающее бремя - Гейтс поразил новым прогнозом о борьбе против коронавируса

Новые эффективные лекарства против коронавирус
По мнению соучредителя Microsoft, до конца 2021 года медицинские специалисты усовершенствуют методику выявления новой инфекции у людей. Медикаменты, которые помогут уже инфицированным людям, он назвал "наиболее перспективным направлением, хотя о нем и не говорят так часто, как о вакцине".
"Если есть несколько препаратов, которые в совокупности снижают смертность и развитие серьезных заболеваний более чем на 80%, возможно, более чем на 90%, то это поможет облегчить ужасающее бремя. Думаю, что до конца года препараты значительно изменят ситуацию", — подчеркнул Гейтс.
Он отметил, вакцина позволит остановить распространение коронавирус на территории развитых стран к концу 2021 года. В течение следующих 9 месяцев после того распространения инфекции можно будет остановить на всей планете.
По состоянию на 24 июля в мире установили уже 15,5 миллиона диагнозов
Разработку вакцины начали сразу в нескольких развитых странах еще в начале пандемии коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, Всемирная организация здравоохранения отметила серьезный прогресс специалистов в разработке вакцины против коронавирус