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Ужасающее бремя - Гейтс поразил новым прогнозом о борьбе против коронавируса

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Ужасающее бремя - Гейтс поразил новым прогнозом о борьбе против коронавируса Білл Гейтс (фото — wikipedia.org)

Новые эффективные лекарства против коронавирус COVID-19 могут появиться до конца года, считает бизнесмен и меценат Билл Гейтс. Такие разработки помогут в борьбе против пандемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По мнению соучредителя Microsoft, до конца 2021 года медицинские специалисты усовершенствуют методику выявления новой инфекции у людей. Медикаменты, которые помогут уже инфицированным людям, он назвал "наиболее перспективным направлением, хотя о нем и не говорят так часто, как о вакцине".

"Если есть несколько препаратов, которые в совокупности снижают смертность и развитие серьезных заболеваний более чем на 80%, возможно, более чем на 90%, то это поможет облегчить ужасающее бремя. Думаю, что до конца года препараты значительно изменят ситуацию", — подчеркнул Гейтс.

Он отметил, вакцина позволит остановить распространение коронавирус на территории развитых стран к концу 2021 года. В течение следующих 9 месяцев после того распространения инфекции можно будет остановить на всей планете.

По состоянию на 24 июля в мире установили уже 15,5 миллиона диагнозов COVID-19. Жертвами глобальной эпидемии стали более 633 тысячи людей. Крупнейшими очагами инфекции остаются Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Их немного догоняет Россия, однако там количество заболевших еще не достигло миллиарда.

Разработку вакцины начали сразу в нескольких развитых странах еще в начале пандемии коронавирус COVID-19. Еще зимой специалисты прогнозировали, вероятность завершения таких проектов до 2021 года является низкой. Также времени требует распространения медикаментов в мире.

Как сообщал ONLINE.UA, Всемирная организация здравоохранения отметила серьезный прогресс специалистов в разработке вакцины против коронавирус COVID-19. Одновременную несколько препаратов находятся на стадии клинических испытаний. Ни один из них еще не стал поводом для вопросов с точки зрения безопасности.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Билл Гейтс, прогноз, эпидемия, коронавірус, медицина, наука, лекарства, вакцина
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