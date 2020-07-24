Сделаем до конца года: Кабмин озвучил новое громкое обещание

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель дал европейским властям и украинским гражданам еще одно важное обещание — он отметил, что его команда ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Политик также обратил внимание на то, что это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от ЕС для нашей страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", — заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, новый орган будет не силовым, а интеллектуальным.

"Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы — ред..) не силовой, а интеллектуальный. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган", — подчеркнул глава Кабмина.

Стоит обратить внимание на то, что украинский парламент должен принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции СБУ и национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге. Что важно понимать, Бюро финансовых расследований — орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Стоит напомнить о том, что еще 2 октября украинский парлемент поддержал в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. Однако впоследствии Рада провалила голосование за законопроект во втором чтении. Украинские медиа пишут, что причиной этого стало желание Офиса президента (а не Минфина) иметь контроль над учреждением.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля Украина и ЕК в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение — уже известны важнейшие подробности.