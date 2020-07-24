Звезда Голливуда скрыл свою болезнь COVID-19 - ошеломляющие подробности

Коронавирус состоянию на 24 июля поразил свыше миллионы людей, из которых множество знаменитостей и выдающихся деятелей культуры. недавно к их списку добавился голливудский актер Мел Гибсон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на западные сми.

По обнародованным данным, актер поборол инфекцию внутри весны. До этого такие сведения не публиковали.

Официальные представители рассказали изданию People, 64-летний Гибсон инфицировался в апреле. Актер отметился тяжелым течением болезни, его даже госпитализировали. В клинике тот провел неделю.

Известно, что Гибсона лечили препаратом ремдесивир течение всего пребывания в госпитале. С тех пор автор всегда сдавал отрицательные тесты на COVID-19 — он полностью выздоровел.

Не объявляется, почему именно австралийская звезда кино решил не раскрывать факт своей болезни. Это прямо противоположно за подход американского коллеги Гибсона — Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон.

Звездные супруги с самого начала рассказывал о своей борьбе против COVID-19 — журналистам и самостоятельно, через социальные сети. Актерская пара провела некоторое время под присмотром врачей, а позже, когда их состояние улучшилось, они перешли в режим самоизоляции.

По состоянию на 24 июля в мире зарегистрировали свыше 15,5 миллиона случаев коронавирус COVID-19 . Умерли от инфекции около 633 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA же в июле, когда пандемия не ослабляет обороты, Том Хэнкс выступил с новым откровенным заявлением. По его словам, он не может уважать людей, которые отказываются от ношение масок в публичных местах. Таким людям актер не доверил бы даже управления автомобилем, поскольку те не соблюдают элементарных правил.