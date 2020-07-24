Возвращение Крыма - Украина решилась на неожиданный шаг

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем выступил с долгожданным заявлением — он сообщил, что Министерство иностранных дел работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму. Кроме того, украинский политик отметил, что в МИД финализировали концепцию создания специального международного формата для Крыма — Международной платформы "Крым — это Украина". По словам Шмыгаля, на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Дениса Шмыгаля, платформа должно заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарного и до безопасного измерения.

"Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", — отметил премьер -министр.

Кроме того, он уточнил, что среди ключевых участников новой платформы официальный Киев хотел бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности Штаты, Великобританию и Францию и ФРГ как ключевую участницу Нормандского формата, а также региональных партнеров.

"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", — добавил Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что недавно глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма.

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