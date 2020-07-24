Кремль удивил реакцией на новый безжалостный удар США

23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет в размере 741 млрд долларов. Стоит обратить внимание на то, что проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". Не трудно догадаться, что новые санкции ударят по компаниям, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки ПП-2 . Официальная Москва достаточно быстро отреагировала на новое решение американских властей. С комментарием выступил представитель Кремля Дмитрий Песков — он утверждает, что у Путина найдут способ достроить "Северный поток-2 ", несмотря на новые санкции США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

По словам представителя Кремля, новые санкции "бесспорно, вызывают обеспокоенность" — Россия считает их противоречащими международному законодательству. Однако, он отметил, что участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода.

"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа... Необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", — подчеркнул представитель Путина.

Что важно понимать, что проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2 ". Евросоюз признался, что обеспокоен намерениями Штатов расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2 ".

Важно отметить, что команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и грозит привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлера готова оказывать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокирования строительства скандального газопровода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали после нового решения Украины — Кремль называет его опасным.