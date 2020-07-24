Катастрофа МАУ в Иране - поступили шокирующие новости

"Черные ящики" украинского самолета МАУ сейчас находятся в руках французских специалистов. Они уже успешно расшифровали все имеющиеся данные. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина.

По его словам, выяснены данные указывают на внешнее повреждения лайнера.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизит этот миг. Черные ящики с PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного повреждения самолета", — пояснил он в Twitter.

Дипломат отметил, украинская сторона сейчас ожидает первого раунда переговоров с правительством Ирана. Он должен начаться на следующей неделе.

Накануне, 23 июля, на официальном уровне проинформировали о завершении обработки двух "черных ящиков" французскими экспертами.

Пассажирский самолет МАУ потерпел катастрофу 8 января этого года. Он упал вскоре после взлета из тегеранского аэропорта.

На борту находились 176 человек. Из них 11 — украинцы, 9 из которых составляли экипаж, а еще двое были пассажирами. Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Афганистана, Швеции Великобритании.

Иранская сторона изначально опровергала причастность вооруженных сил к потрясающей трагедии. Позже командование страны признало, что лайнер упал после поражения ракетой — за человеческой ошибки.

Официальный Тегеран подчеркнул, в начале января вооруженные силы были наготове через обострение в отношениях с Соединенными Штатами. Пассажирский самолет каким-то образом признали угрожающей целью и сбили.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство иностранных дел Украины обратилось к Ирану через следствие относительно сбития лайнера МАУ в январе. Официальный Киев упрекнул Тегерану затягиванием передачи "черных ящиков".