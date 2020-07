В Австралии будут раздавать деньги просто так - уже известна причина

Пандемия коронавируса, которая охватила почти всю планету, заставила политические элиты искать самые неожиданные выходы из непростой экономической ситуации, которая сложилась в их странах. Так, недавно стало известно, что власти австралийского штата Виктория решили помочь жителям деньгами в связи с пандемией COVID-19 . Эту информацию уже подтвердил премьер региона Дэниэл Эндрюс в своем официальном аккаунте Twitter, передает ONLINE.UA.

Too many people are going to work sick because they can not afford to miss a shift .



That’s why we’re bringing in a new $ 300 support payment — available as soon as you get tested.



Because "waiting at home for your results 'needs to mean exactly that.



For everyone’s sake.

— Dan Andrews (@DanielAndrewsMP)