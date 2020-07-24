Местные выборы в Украине - ЦИК объяснила главные особенности

В Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы 25 октября состоятся с важными особенностями. Они связаны с принятием нового Избирательного кодекса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на объяснения члена ЦИК Сергея Постивого для "Наше радио USA".

По его словам, прежде всего речь идет о новой территориальную основу, которую обеспечило решение Верховной Рады от 17 июля — по созданию новых районов. Также избиратели могут онлайн изменить адресов голосования.

О предстоящих выборах известно, что депутаты сельского, поселкового, городского совета (к ним относят территориальные общины с до 10 тысяч избирателей) проводят по мажоритарной системе. В каждом многомандатном избирательном округе, на которые поделят общины, избирать не менее двух и не более четырех чиновников.

"А выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 тысяч и более) проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые разделяется единый многомандатный избирательный округ, что совпадает с территорией соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, села, поселка в соответствии с административно-территориальным устройством или территорией городского, сельского, поселковой территориальной громады", — пояснил Постивый.

Власти также предусмотрели новую систему выдвижения кандидатов от политических партий и формирование новых видов избирательных списков. Речь идет о едином и территориальный избирательные списки.

Выборы 25 октября будут иметь обязательную гендерную квоту в формирования избирательных списков. Среди пяти кандидатов должны быть как минимум две женщины. Несоблюдение этой квоты призведен, вероятно, к отказу в регистрации от партии или организации.

Как сообщал ONLINE.UA, представители команды российского президента Владимира Путина начали жаловаться на то, что постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине "противоречит" минским договоренностям. С такими обвинениями на Украину набросился представитель РФ Борис Грызлов после заседания ТКГ в режиме видеоконференции.