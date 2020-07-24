Евросоюз сделал предупреждение команде Зеленского после новых скандалов в Украине

Власти Евросоюза продолжают внимательно следить за всеми шагами украинского лидера Владимира Зеленского и его команды. В последнее время большинство решений официального Киева вызывают беспокойство у наших партнеров с ЕС — они этот факт никогда не скрывают и не устают озвучивать Украине важные предупреждения и дельные советы. Так, недавно глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель во время разговора с главой Кабмина Денисом Шмыгалем обратил внимание на то, что увольнение ориентированных на реформы чиновников может оказать негативное влияние на процесс реформ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление Европейской службы внешнего действия по результатам переговоров сторон.

Отмечается, что высокий представитель ЕС и глава украинского правительства во время разговора обменялись мнениями о темпах реформ в Украине. По словам Борреля, ЕС будет продолжать оказывать поддержку официальному Киеву в осуществлении реформ. Кроме того, политик напомнил о необходимости того, чтобы украинская власть поддерживала усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности.

"Он напомнил о увольнении ориентированных на реформы чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставку председателя Национального банка Украины и потенциальное негативное влияние этого на устойчивость программы реформ", — отмечается в сообщении.

Также указано, что высокий представитель приветствовал готовность правительства продолжать интенсивные усилия по реформированию в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Что интересно, сам Денис Шмыгаль недавно признался, что власти ЕС "спокойно и напряженно" отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля глава правительства Денис Шмыгаль обратил внимание украинцев на то, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, будет предоставлять преференции продукции с локализованным производством, что не соответствует Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Он уже пообещал, что будет работать с ВРУ, чтобы решить этот вопрос.