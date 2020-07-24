Создаем что-то большое - Илон Маск удивил поклонников своими планами

Соучредитель Tesla Илон Маск решил снова удивить мир своими планами. Для обслуживания владельцев электрокаров создадут новую отдельную компанию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bussiness Insider.

По обнародованным данным, Tesla Insurance предоставлять клиентам страхование. Уже в конце 2020 года жители отдельных штатов смогут получить страхование, которое олицетворяют благодаря километража автомобиля, стиля использования и частоте поездок.

В течение последних лет водители критиковали высокие ставки страхования каров Tesla, это было связано с высокой ценой на ремонт.

Интересно, что первую попытку создать собственный страховой сервис в Tesla уже пытались. В апреле 2019 года компания запустила соответствующий сайт для жителей Калифорнии. Ресурс пришлось заблокировать через несколько часов, причиной стало "обновление алгоритма". Цена страхования не была ниже, как предлагалось.

Сам Маск упомянутую выше попытку называет "версией 0.9".

"Мы создаем нечто большее – что-то вроде крупной страховой компании. В конечном итоге мы хотим прийти к тому, чтобы Tesla Insurance могла использовать данные, собранные автомобилем, в профиле водителя, чтобы понимать корреляции и вероятности аварии и оценить ежемесячный страховой взнос для клиента", — отметил бизнесмен.

Компания имеет множество информации о пользователях электрокаров благодаря сенсорам. Эти данные можно использовать для прогнозирования вероятных проблем вроде порчи батарей или даже механических повреждений и аварий.

Современные страховые компании не могут предложить что-то подобное, поэтому МАСК, как говорится, действительно имеет очень большие планы.

Как сообщал ONLINE.UA, американо-канадский бизнесмен Илон Маск снова удивил мир. Он сделал интересное объявление про свой проект Neuralink, который не отличился никакими новостями с 2019 года.