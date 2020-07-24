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Зеленский провел экстренные переговоры с руководством ЕБРР - что случилось

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Зеленский провел экстренные переговоры с руководством ЕБРР - что случилось Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

24 июля глава государства Владимир Зеленский провел экстренные телефонные переговоры с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Стоит обратить внимание на то, что Юрген Ригтеринк похвалил важные реформы в Украине, вспомнив о борьбе с коррупцией, принятии законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковском законе, а также назначении нового главы НБУ. Украинский лидер отметил, что в 2019 году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро. Президент Украины признался, что рассчитывает на еще более динамичное наращивания сотрудничества в текущем году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

Владимир Зеленский отметил, что пандемия коронавируса еще более остро ставит под вопрос финансирование и поддержку ликвидности компаний государственного и частного сектора. Также он упомянул о необходимости и в дальнейшем инвестировать в развитие инфраструктуры в Украине. Украинский лидер поблагодарил ЕБРР за постоянную поддержку, на что ему ответили — Европейский банк готов предоставлять Украине еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал в Украину более 300 млн евро.  

Глава государства обратил внимание на то, что наша страна последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком. Кроме того, Владимир Зеленский заверил собеседников в том, что со сменой главы Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

«Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику», — сказал президент.

Также глава государства выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

«Мы действительно хотим изменений ради украинцев, рад что это видно и на расстоянии», — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава правительства Денис Шмыгаль дал еще одно важное обещание украинцам и властям ЕС.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НБУ, кризис, ЕБРР, Владимир Зеленский, финансовая помощь, переговори, економіка, Европейский банк реконструкции и развития
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Обновлено:16:11, 24.07.2020

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