Бой Усика с Чисорой - появилась новая дата долгожданной дуэли

Боксерский поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры отменили в мае из-за пандемии COVID-19 . Уже в июле промоутеры согласовали новый ориентировочный период встречи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на iFL TV.

По словам менеджера британца Дэвида Хэя, новый бой можно организовать в октябре 2020 года. В то же время точной и единодушно определенной даты он не назвал.

Промоутер предположил, боксеры могут встретиться на ринге в начале месяца или в конце. Также он не объявил никаких вероятных локаций для проведения боя.

В то же время Хэй выступил с пояснением позиции Чисоры относительно выхода на ринг.

"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, тем лучше выступает Чисора", — подчеркнул менеджер.

Согласно объяснению Хэя, Чисора согласен на бой в студии или сада в случае необходимости. Речь идет о специальную локацию, которую создала компания Matchroom Boxing через карантинные ограничения. Это буквально арена посреди сада, на открытом участке.

Напомним, бой Усик — Чисора должен был пройти 23 мая. В марте боксеры успели даже провести первую совместную пресс конференции. Однако позже долгожданное событие отменили и перенесли на неопределенный срок.

Подобная участь постигла множество событий в спортивном мире. Также оказался отмененным бой другого украинского боксера Василия Ломаченко. Тот должен был выйти на ринг против американского чемпиона Теофимо Лопеса.

Как сообщал ONLINE.UA, Дерек Чисора недавно поделился последними подробностями о реорганизации несостоявшейся события. По его словам, сейчас ожидается информация от промоутера Эдди Хирна. Именно он станет организатором долгожданной дуэли.

Чисора также напомнил, что не согласен драться против украинца с пустыми трибунами — он якобы просто не может этого сделать.