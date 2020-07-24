Ученые рассказали о дешевом секретном оружии против старения

Иностранные ученые заявили, что добавление в рацион гречки способствует замедлению процессов старения и повышает стрессоустойчивость организма. По словам ученых, гречка повышает уровень белка SIRT1, который защищает клетки организма и увеличивает продолжительность жизни. Стоит обратить внимание на то, что белок SIRT1 принадлежит к семейству сиртуинов, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Повышение уровня SIRT1 замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма. Это подтверждают выводы исследователей, которые провели эксперименты с моделями крыс и проследили влияние разного рациона на их здоровье, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Journal of Cereal Science.

"Единственный способ оптимизации уровня белка SIRT1 — ограничение калорий, однако далеко не всем показан низкокалорийный рацион, который может привести к снижению массы тела. Рацион, в котором есть гречка, помог стабилизировать уровень белка SIRT1 без голодания", — отмечают ученые. По словам ученых, добавление гречки в рацион крыс повышало в организме уровень SIRT1 без потери веса и жестких ограничений в питании. Также отмечается, что исследователи наблюдали в течение 8 недель по трем моделям крыс, где в первой группе был стандартный рацион, во второй объем корма снизили на 30%, а в третьей стандартной порции добавили гречку — около 30% от объема порции. Стоит обратить внимание на то, что диета с ограничением калорий привела к снижению SIRT1 в крови на 19%, в желудке на 95%, в печени на 35% и почках на 27%. Вероятно, то же самое происходит и у людей, придерживающихся диет. Животные из третьей группы набрали больше веса, чем крысы из второй, хотя все животные потребляли одинаковое количество калорий.

"Это означает, что потребление гречки обеспечивает правильное развитие в долгосрочной перспективе", — отметили ученые.

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