Гибель волонтера Кучапина - в МВД раскрыли важные подробности

Волонтера Алексея Кучапина нашли мертвым в съемной киевской квартире 21 июля. В Министерстве внутренних дел отметили отсутствие признаков насильственной смерти мужа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По словам заместителя министра Антона Геращенко, полиция сейчас проверяет все возможные версии и ждет результаты судебно-медицинских экспертиз.

"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производства именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств. Однако, во время осмотра места гибели Алексея Кучапина, фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели", — пояснил он.

Правоохранители осмотрели квартиру, в которой нашли тело. Они там нашли предсмертную записку.

"Все вещественные доказательства направлено на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологическая и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений", — обратил внимание Геращенко.

Также в МВД отметили, что нашли важного свидетеля по этому делу, который уже дал показания следствию. С этим человеком волонтер общался незадолго до смерти.

Известно, что Кучапин перед смертью, со слов жены, посетить город Днепр и почти сразу вернуться. Он собирался поехать сервисом BlaBlaCar 16 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее полиция заявила о естественных обстоятельства смерти Кучапина, однако друзья активиста обратили внимание на шокирующую сторону данного инцидента. На якобы странные обстоятельства гибели человека обратил внимание его друг, другой волонтер Захария Керстюк.