Не дай Бог, это произойдет - Лукашенко раскрыл шокирующую информацию

24 июля белорусский лидер Александр Лукашенко решился на неожиданное признание — он заявил, что может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. По его словам, он не хотел бы этого делать, но "всякое возможно". По мнению Лукашенко, все войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом он рассказал, когда посещал 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай... Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое возможно. Примером тому являются США", -заявил Александр Лукашенко.

Он также напомнил, что главе Белого дома Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. По его словам, к тому, что происходит сегодня в Штатах, никто в мире не был готов.

"Это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если пошатнется, а не дай бог, упадет эта империя, миру будет несладко", — убежден Лукашекно.

Вспоминая о воинских частях в Марьиной Горке и Уруччьи, белорусский лидер отметил, что они хорошо подготовлены, особенно — чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, затем майданов. На площадь, если своих нет, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании, — ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокации в тех или иных государствах", — отметил Лукашенко.

По его словам, так было во многих странах.