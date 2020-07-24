ЕС отреагировал на новый договор Украины и РФ - важные детали

23 июля официально стало известно о том, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном прекращении огня на Донбассе — стоит обратить внимание на то, что соглашение вступит в силу с 00:01 27 июля 2020 и будет действовать до полного урегулирования конфликта. Что важно понимать, ОБСЕ уже опубилкувала заявление, в котором отмечается, что эта договоренность ТКГ облегчит жизнь гражданскому населению Донбасса. С идентичными заявлениями уже выступили глава ОБСЕ Эди Рама и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает ONLINE.UA.

"Это соглашение является важным шагом к полному, устойчивому и всестороннему прекращению огня, а также к выполнению одного из главных выводов Парижского саммита в Нормандии. Реальное прекращении огня облегчит также проблемы гражданского населения в зоне конфликта", — сказал Эди Рама.

Кроме того, отмечается, что глава ОБСЕ гарантирует поддержку усилий ТГК и "нормандской четверки". Он также выразил надежду на полное выполнение минских договоренностей и выводов, достигнутых на Парижском саммите в Нормандии 9 декабря 2019.

"Речь идет о саммите "нормандской четверки" в Берлине, на котором впервые встретились Зеленский и Путин. На саммите договорились об обмене пленными, который состоялся 29 декабря, разведения войск на линиях столкновения и полное прекращение вогню. Рама отметил ключевую роль Специальной мониторинговой миссии в Украине в мониторинге и поддержке имплементации Минских соглашений. Также Эди Рама подчеркнул, что основным приоритетом председательства Албании в ОБСЕ до 2020 года является содействие мирному решению кризиса в Украине", — отмечается в сообщении.