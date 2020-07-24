Twitter введет платную подписку - к чему готовиться пользователям

Представители американской компании Twitter решили добавить в мікроблок особый режим. Он будет доступен пользователям по платной подписке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный блог Twitter Investor Relations.

Отмечается, что причина таких нововведений — негативные финансовые итоги последних месяцев. В частности, их зафиксировали после второго квартала 2020 года. Объемы убытков составили около 124 миллионов долларов США.

Отмечается, что официального и окончательного решения относительно платной подписки еще нет. Сейчас представители компании планируют изучать финансовые показатели, чтобы оценить необходимость и эффективность инициативы по подписке.

Согласно обнародованным со стороны администрации Twitter и медиа данным, основная версия сервиса останется неизменной для большинства пользователей. Обладатели платной подписки будут получать массу ценной аналитической информации по аккаунту. Среди этих данных — темы, которые активно обсуждают подписчики.

Существует версия, Что в Twitter не сумели привлечь аудиторию, которой хватило бы для стабильного размещения рекламы. Дополнительные платные услуги для профессиональных пользователей могут быть решением проблемы для мікроблока.

Второй квартал принес Twitter рекламный доход в 562 миллиона долларов. Этот показатель на 23% меньше цифры аналогичного периода 2019 года.

На доходы компании, как считается, могли повлиять бойкоты рекламодателей, которые направлены против социальных сетей на фоне беспорядков в США.

Как сообщал ONLINE.UA, летом Twitter оказался в скандале. Администрация решила удалить публикацию президента США Дональда Трампа, которую тот посвятил погибшему от рук полиции Джорджу Флойду. Причина такой реакции со стороны компании кроется в обнародованном лидером ролике.