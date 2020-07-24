Впервые в истории: на Марсе зафиксировали уникальное явление

"Новое Открытие ученых из Национального института астрофизики в Неаполе доказывает, что волны движутся. В отличие от земных песчаных дюн, марсианские мегаволні состоят из вдвое больших, чем песчинки, частиц. С помощью данных спутника NASA Reconnaissance удалось установить, что марсианские волны двигаются. Они сползают с повышений, но крайне медленно. Это открытие также доказывает, что ветры на Марсе намного сильнее, чем ожидалось", — говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что уже в конце июля NASA запускает миссию на Марс. Правда, о колонизации речь не идет, ведь пока запускают марсоход Perserverance. Он должен проводить исследования среды на Марсе и его поверхности. Кроме того, отмечается, что аппарат доставит на поверхность планеты памятную табличку в знак уважения медицинским работникам.
Что также интересно, недавно на Марсе обнаружили очередной феномен — парящее облако, расположенное рядом с вулканом Гора Арси. По словам ученых, это атмосферное образование не имеет никакого отношения к вулканической активности, а является новой загадкой Красной планеты, которую предстоит разгадать специалистам.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Изобретатель откровенно признался, что он, вероятнее всего, не доживет.