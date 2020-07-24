Впервые в истории: на Марсе зафиксировали уникальное явление

Ученым удается раскрывать все больше тайн Красной планеты — так, недавно стало известно, что на поверхности Марса впервые в истории наблюдения за планетой зафиксировали движение волн марсианских песков.

Стоит обратить внимание на то, что ранее они считались статическими.

Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегаволнами.

До недавнего времени считалось, что они остаются неподвижными с момента образования сотни тысяч лет назад.

Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание ScienceMag.