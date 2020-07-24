Новости

Лента новостей

Впервые в истории: на Марсе зафиксировали уникальное явление

Наука и медицина | Читати новину українською
Впервые в истории: на Марсе зафиксировали уникальное явление Фото: pixabay.com
Ученым удается раскрывать все больше тайн Красной планеты — так, недавно стало известно, что на поверхности Марса впервые в истории наблюдения за планетой зафиксировали движение волн марсианских песков. Стоит обратить внимание на то, что ранее они считались статическими. Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегаволнами. До недавнего времени считалось, что они остаются неподвижными с момента образования сотни тысяч лет назад. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание ScienceMag.
"Новое Открытие ученых из Национального института астрофизики в Неаполе доказывает, что волны движутся. В отличие от земных песчаных дюн, марсианские мегаволні состоят из вдвое больших, чем песчинки, частиц. С помощью данных спутника NASA Reconnaissance удалось установить, что марсианские волны двигаются. Они сползают с повышений, но крайне медленно. Это открытие также доказывает, что ветры на Марсе намного сильнее, чем ожидалось", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что уже в конце июля NASA запускает миссию на Марс. Правда, о колонизации речь не идет, ведь пока запускают марсоход Perserverance. Он должен проводить исследования среды на Марсе и его поверхности. Кроме того, отмечается, что аппарат доставит на поверхность планеты памятную табличку в знак уважения медицинским работникам.

Что также интересно, недавно на Марсе обнаружили очередной феномен — парящее облако, расположенное рядом с вулканом Гора Арси. По словам ученых, это атмосферное образование не имеет никакого отношения к вулканической активности, а является новой загадкой Красной планеты, которую предстоит разгадать специалистам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Изобретатель откровенно признался, что он, вероятнее всего, не доживет. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Марс, космос, исследование, ученые, открытия, наука, движение, пісок, марсианский песок
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 62823 +972
Выздоровели 34886 +886
Летальные 1571 +20

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 24.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+17...+23

Влажность 37% - 57%

Ветер 0м/с - 3м/с

Погода ONLINE.UA+16...+27

Влажность 40% - 74%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...