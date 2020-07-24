Неизбежный сценарий - Кабмин поразил планом по Донбассу

В Кабинете министров сценарий размещение на Донбассе миротворческой миссии назвали неизбежным. С прогнозом относительно урегулирования войны выступил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью издания "Фокус".

По его словам, без подобной инициативы невозможно вывести оккупационные войска.

"Первое — принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии те полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранения мира" и "сотворение мира"", — отметил Резников.

Он объяснил, "сохранение" более реальный вариант. Он предусматривает размещение миссии, которая разделяет участников конфликта. "Сотворение мира" — это силовая акция, которую никто не согласует за жесткость, рискованность и сложности.

"Думаю, мало, кто верит, что это возможно, но теоретически — да. Есть еще миротворческий мандат ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако если конфликт между странами-участницами ОБСЕ, Украина и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию — в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь пойдет о режиме сохранения лица", — считает Резников.

Сразу после размещения миротворцев наступает фаза подавления горячего конфликта. В будущем начинается переходный период с присутствием международных наблюдателей.

Как сообщал ONLINE.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальную Москву настораживают заявления Киева о неактуальности минского формата и необходимость его обновления. По его словам, России не нравятся жалобы на то, что минский комплекс мер уже не актуален и его нужно переделать или заменить другим.