Немедленно это сделайте - ЕС выдвинул бескомпромиссное требование Путину

22 июля официально стало известно, что суд в российской Карелии приговорил руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии. Указаным приговором он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п. "Б" Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением ему наказания по этой статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима". Власти ЕС уже отреагировала на новый скандал в России и потребовала у главы Кремля Владимира Путина отпустить Юрия Дмитриева, передает ONLINE.UA.
"Обвинения, похоже, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, которые способствовали выявлению мест массовых захоронений. Его дело является частью большей тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Европейский союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить господина Дмитриева по гуманитарным соображениям с учетом его возраста и состояния здоровья во время пандемии коронавируса", — отметили в ЕС.