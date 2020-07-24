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Немедленно это сделайте - ЕС выдвинул бескомпромиссное требование Путину

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Немедленно это сделайте - ЕС выдвинул бескомпромиссное требование Путину Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

22 июля официально стало известно, что суд в российской Карелии приговорил руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии. Указаным приговором он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п. "Б" Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением ему наказания по этой статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима". Власти ЕС уже отреагировала на новый скандал в России и потребовала у главы Кремля Владимира Путина отпустить Юрия Дмитриева, передает ONLINE.UA.

"Обвинения, похоже, были вызваны его правозащитной деятельностью и его исследованиями политических репрессий в советский период, которые способствовали выявлению мест массовых захоронений. Его дело является частью большей тенденции арестов и дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Европейский союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить господина Дмитриева по гуманитарным соображениям с учетом его возраста и состояния здоровья во время пандемии коронавируса", — отметили в ЕС.

Стоит обратить внимание на то, что Дмитриева обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. 64-летнего историка судили в закрытом режиме. Его коллеги и многочисленные правозащитники не устают повторять, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза. Что важно понимать, Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных. Среди них были сотни украинцев. 
 
Как сообщал ранее ONLINE.UA, ЕС сделал предупреждение украинской власти после новых скандалов — известно, что именно не понравилось Евросоюзу.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Евросоюз, суд, ЕС, Кремль, репрессии, РФ, Юрий Дмитриев, історики
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