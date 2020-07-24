Немедленно это сделайте - ЕС выдвинул бескомпромиссное требование Путину

Стоит обратить внимание на то, что Дмитриева обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

64-летнего историка судили в закрытом режиме.

Его коллеги и многочисленные правозащитники не устают повторять, что это преследование политическое и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева: он занимался исследованием массовых репрессий времен Советского союза.

Что важно понимать, Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха.

Урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных.

Среди них были сотни украинцев.