Новый обмен пленными - Резников пояснил, как затягивают переговоры

Украина и Россия продолжают обсуждать новый раунд обмена пленными. В Кабмине считают, что Москва затягивает переговорный процесс по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Фокус".

По словам Алексея Резникова — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, стороны переговоров не могут преодолеть нестыковки и несогласованности в списках.

В частности, Москва в Трехсторонний контактной группе предлагает распределять пленников по категориям — подтвержденные или неподтвержденные на обмен.

"Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства: ответы родственникам "администраций" тюрем. Но их отдавать не соглашаются. Взамен просят людей, которых мы реально найти не можем, — ых нет в нашей пенитенциарной системе", — пояснил министр.

Одновременно с противоположной стороны предоставляют запросы об обмене тех, кто пропал без вести или кого трудно идентифицировать. Также зафиксировано приглашение на обмен российских граждан, задержанных за войну на Донбассе. Среди таких есть офицеры.

"В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Ых переход на территорию ОРДЛО в очередной раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса", — подчеркнул Резников.

напомним, обмены между Украиной и РФ активизировали в течение прошлого года. До недавнего времени процесс усложняла пандемия COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабинете министров сценарий размещение на Донбассе миротворческой миссии назвали неизбежным. По словам министра Резникова, без подобной инициативы невозможно вывести оккупационные войска. Чиновник описал два варианта, один из которых наиболее вероятный, а другой — почти невозможен.