Украинцев срочно предупредили о новой угрозе - что следует знать

Силовики СБУ усилили режим безопасности на фоне террористической угрозы. Речь идет непосредственно о Киев и Киевщину, однако в заявлении обращалось внимание на все регионы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По словам полковника Олега Головаша — руководителя киевского городского и областного управления СБУ, силовики регулярно контактирует по этому поводу с правоохранителями и местной властью.

"Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасную ситуацию в столичном регионе независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над безпековою ситуацией в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", — пояснил он.

Головаш обратил внимание, поворотным моментом стал инцидент в Луцке. На территории Киева и области Антитеррористический центр установил "желтый" уровень соответствующей угрозы, что говорит о повышенных рисках.

"Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", — отметили в СБУ.

Напомним, в центре Луцка 21 июля вооруженный злоумышленник по имени Максим Кривош около 11 часов держал группу заложников в автобусе. После выполнения одного из его требований, террорист выпустил людей и сдался сам.

Как сообщал ONINE.UA, правоохранительные органы нашли предполагаемого пособника так называемого луцкого террориста Максима Кривоша. В пятницу, 24 июля, харьковский суд арестовал фигуранта дела.