Гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Стрельцы не боятся ни в чем признаться. Они боятся, что их признания будут неправильно поняты, потому что чаще всего так и случается.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

День предполагает умеренность в пище, ибо в противном случае, по мнению звезд, вам грозят некоторые проблемы с желудком. Пусть и незначительные, но оттого не менее неприятные. Впрочем, умеренность вовсе не означает, что вы должны голодать, ибо чувство голода может здорово испортить вам настроение, что нынче для вас совершенно недопустимо.

Общий гороскоп для Овнов

Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Как бы ни разрешилась запутанная ситуация у вас на службе, в любом случае она не принесет никаких серьезных последствий. Другое дело, что вы научитесь по-другому смотреть на ваших коллег, которые случайно продемонстрируют свои не самые лучшие человеческие качества.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам следовало бы позаботиться о поддержании правильного обмена веществ. Для этого вам стоит последить за сбалансированностью и разумностью количества поступающих в ваш организм белков, жиров и углеводов. Короче говоря — не стоит объедаться.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня не стоит воспринимать таинственные взгляды и шепот за вашей спиной как желание вас обидеть. Скорее всего, ваш любимый человек готовит вам сюрприз, цель которого — еще больше сблизить вас с вашей половинкой. Так не мешайте его приготовлению! Ваше любопытство может все испортить.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня ожидается лихорадочный день: вас будет бросать из состояния полного спокойствия и упорядоченности в хаос срочных дел и непредвиденных ситуаций. В таком аврале постарайтесь сохранять спокойствие. В конце концов, это только работа, не позволяйте ей пагубно сказываться на вашем здоровье.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче старайтесь больше двигаться, не сидите на месте, было бы хорошо заняться каким-нибудь активным видом спорта. По возможности запишитесь на оздоровительный массаж, он вам сейчас не повредит.

Любовный гороскоп для Тельцов

Самое сложное для вас сегодня — решиться. Только мысли о любимом человеке и о вашем совместном счастье помогут вам сделать этот нелегкий шаг, в необходимости которого вы не сомневаетесь. Это как окунаться в холодную воду: досчитать до трех, зажмуриться, завизжать для порядку — и...

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и, хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше, все-таки, за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

В кулинарном плане день обещает быть на редкость веселым. Правда, весьма многое будет зависеть от вас — куда и с кем вы соберетесь пойти. И главное — не пропустить ту дверь, за которой вкусно накормят и напоят. Но, по крайней мере, можете не сомневаться в том, что она будет открыта. А за ней вас будут ждать тигровые креветки с соусом карри.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче попробуйте придерживаться овощной и рыбной диеты. На крупы налегать не стоит: последствия могут оказаться неприятными. О мясе и, тем более, его полуфабрикатах, стоит забыть на время вовсе.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вас настолько захватит процесс работы, что она станет для вас лучшим отдыхом. Скорее всего, это не очень понравится вашим близким, у которых на вас были несколько другие планы, но их, в конце концов, никто не спрашивает: деньги-то вы тратите всегда вместе.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Не стоит пытаться решить за других, что именно им сегодня стоит употреблять в пищу. Позаботьтесь прежде всего о собственной персоне. И если с завтраком все более-менее понятно — лучше тостов, кофе и йогурта вы вряд ли что найдете, то с обедом все далеко не так однозначно. Пожалуй, весьма неплохо на вашем столе будет смотреться украинский борщ, хотя и у рассольника есть свои преимущества. На второе же вполне можно ограничиться элементарными макаронами по-флотски.

Любовный гороскоп для Близнецов

Ваши чувства по отношению к вашей половинке сегодня будут соответствовать музыке Баха: торжественной, сложной, немного тревожной, переливающейся и безумно красивой. Впрочем, классические произведения плохо поддаются словесному описанию: лучше послушайте сами. Будете иметь представление, с чем имеете дело.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня утром возможны отеки и явные следы усталости на лице. Чтобы быстро привести себя в норму, попробуйте контрастные умывания, притирание кубиками льда, приготовленными из отваров различных трав. И будете выглядеть на все сто!

Бизнес-гороскоп для Раков

Ваш организм сегодня может решить устроить вам забастовку. Вряд ли вы сумеете его переспорить, так что труды праведные лучше будет отложить. Желающие проявить героизм рискуют потерять еще пару дней сверх сегодняшнего.

Любовный гороскоп для Раков

Этот день для вас будет успешным только в том случае, если рядом с вами будет находиться любимый вами и любящий вас человек. Пусть не физически (на работу его привести, наверное, будет сложновато). Однако вы должны точно знать, что о вас думают, за вас беспокоятся и вас ждут.

Кулинарный гороскоп для Раков

Хороший день, чтобы начать (или продолжить) борьбу с лишним весом. Или провести профилактические мероприятия в целях недопущения появления оного. В общем — кушать сегодня нужно, но немного и что-нибудь диетическое. Листик салата, ломтик лимона, кусочек семги... В самый раз.

Общий гороскоп для Раков

Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы можете позволить себе вытворять что угодно — все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться, ровно в полночь все содеянное обернется против вас.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня на вашем столе непременно должна хоть раз за день побывать какая-нибудь выпечка. Булка или хлеб не подойдут, предпочтительны пироги с начинкой, кулебяка, расстегаи, ватрушка, на худой конец — сладкие сдобные булочки. День также благоприятен и для поедания других изделий из теста, не выпечных, а жареных или вареных — пельменей, чебуреков.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку может не понравиться то, что вы слишком много времени и сил отдаете учёбе, работе и другим занятиям, которые непосредственно его не касаются. Придётся доказывать ему их необходимость, причём буквально на пальцах и по десять раз.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня вам стоит вспомнить о том, что тормоза придуманы не только для трусов, но и для тех, кто действительно заботится о целостности своих частей тела. Сделайте все возможное для того, чтобы уберечь себя от возможных травм.

Бизнес-гороскоп для Львов

Если начатое дело не возымело успеха, на который вы рассчитывали, не стоит искать виноватого, коль оно было поручено вам. Лучше взять вину на себя и попытаться всё исправить. То же касается и решения насущных проблем. Не стоит говорить об этом со множеством знакомых, просто переливая из пустого в порожнее, время действовать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам достаточно трудно будет быть справедливым по отношению к вашему любимому человеку. Однако вам все же придется очень постараться таковым быть, иначе ваша пристрастность, излишняя строгость или лояльность могут навредить вашим отношениям.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день Девы могут столкнуться с некоторыми проблемами с кишечником. Возможно, что чувство дискомфорта будет присутствовать в течение целого дня, поэтому имеет смысл держать под рукой соответствующее средство.

Кулинарный гороскоп для Дев

Постарайтесь, чтобы ваш рот максимальное количество времени сегодня был занят пережевыванием пищи. Может, оно и не слишком эстетично, зато это гарантированный способ удержать вас от того, чтобы наговорить глупостей. Да и поесть иногда невредно. Жевать же нынче лучше пищу растительного происхождения, весьма рекомендована кукуруза во всех видах, хоть поп-корн.

Бизнес-гороскоп для Дев

Наверху ожидаются перемены. То ли погода сменится, то ли начальство, то ли настроение у вашего дедушки, то ли сосед сверху ремонт начнет. В любом случае, вам придется привыкать к новым условиям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим — ожидайте чего-либо фантастического.

Бизнес-гороскоп для Весов

Ещё чуть-чуть и все в вашей жизни начнет меняться к лучшему, вы сможете, наконец-то, твердо встать на ноги, не опасаясь того, что ваше недавно начатое собственное дело вдруг по каким-либо причинам снова пойдет ко дну. Только теперь вам нужно активно увеличивать обороты.

Любовный гороскоп для Весов

Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды: один справа от трубы, другой слева. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.

Гороскоп здоровья для Весов

Ваша любовь к монументальным решениям нынче может оказаться для вас небезопасна — что-то большое и тяжелое вполне может упасть вам на ногу. Или еще куда. Так что не двигайте сегодня мебель, не переставляйте аквариум и не пытайтесь вытереть пыль за телевизором. Здоровье дороже.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче предпочтение следует отдать блюдам, пропускающим солнечный свет. Даже если с солнцем напряженка. Сойдет и свет электрический, была бы еда прозрачной. Потому на первое — бульон (сваренный по всем правилам, не мутный и не жирный), можно — заправленный рисом или вермишелью, но лучше — с гренками или профитролями. На второе — заливное. На десерт — желе или мармелад. Можно также блинами с красной икрой побаловаться, то только если блины будут тонюсенькими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Если вы найдете время и возможность уединиться с тарелкой еды, не исключено, что результатом явится некое неожиданное умозаключение, сделанное в процессе неспешного пережевывания пищи. Эта идея очень пригодится вам впоследствии, не упустите же шанса ее придумать. Кстати, пережевывать при этом лучше всего рыбу — в ней фосфора много, для мозгов полезно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку будет важно просто поговорить с вами о чем-нибудь. Пусть даже не принципиальном и не очень глубоком. Главное. Чтобы вы слушали его, делились с ним своим мнением или хотя бы просто произносили какие-то слова, фразы, буквосочетания самым дорогим для него голосом.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня ситуация может сложиться так, что вам придётся ехать в незнакомое место для урегулирования каких-либо дел. Заранее запаситесь картами, чтобы не плутать в чужом районе. Велика вероятность того, что вас ожидают материальные трудности, будьте к ним готовы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день будет для вас днем растерянности. Перспективы, которые вы довольно четко видели все это время на ближайшие день, год и месяц, вдруг станут неопределенными и туманными. Постарайтесь разрешить возникшие вдруг сомнения, потому что они будут мешать вашему счастью.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче вам может стать скучно в привычной обстановке. Развлекитесь приключением, можно — путешествием, хотя бы просто по ресторанам с кухнями различных народов мира. Хорошо бы побывать в Мексике, Испании и где-нибудь на Востоке — в Японии, Тайланде, на худой конец — Корее или Китае. В ресторан с Индийской кухней заходить, пожалуй, не стоит, организм может и не выдержать смены кулинарных поясов.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить — запаситесь темными очками.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день хорошее самочувствие вам помогут обеспечить отказ от вредных привычек, а также соблюдение здорового режима дня. Поэтому сегодня постарайтесь лечь спать пораньше и не перетруждаться.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам не стоит принимать спонтанных необдуманных решений: вряд ли они окажутся действительно ценными для вашей дальнейшей профессиональной деятельности. Постарайтесь принять во внимание тот факт, что в выходной день подобные дела делаются крайне редко.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня ваша голова может помешать вам жить активной жизнью: вполне может статься, что именно сейчас ей захочется поболеть. Не стоит травить ее различного рода медикаментами, уложите ее просто пораньше спать.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня хороши будут зеленые щи откровенно травяного происхождения — из крапивы, ревеня, на худой конец — щавеля. Не сезон? А заготовок не имеется? Ну, если не имеется, ничего не поделаешь — варите из капусты.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку не придется дважды напоминать вам о том, что работа — не волк и в лес не убежит. Вы это замечательно будете помнить и без его помощи. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и ваша работа прониклась этой мыслью — и оказалась не волком.

Любовный гороскоп для Козерогов

Козероги-женщины, конфигурация планет и звёзд сегодня не обещают ничего особенного. Для вас это самый обычный день. Его единственная особенность — вероятность потратить больше денег, чем вы зарабатываете. Но пусть вас это сильно не беспокоит — супруг покроет ваши расходы.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день будет полон сюрпризов, в том числе и приятных. Кушая пирог, старайтесь откусывать и жевать аккуратнее, он тоже может оказаться с сюрпризом, было бы обидно сломать о то, чему положено радоваться, зуб. Оптимальным блюдом на сегодняшний день будет заливное, лучше — мясное. Кушать с горчицей или хреном.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки, которыми он обладает. Обратная сторона медали — он вполне может начать самоутверждаться за ваш счет, а это уже не есть хорошо.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день поддержать своё здоровье на должном уровне вам могут помочь рецепты из народной медицины, однако если вы плохо знакомы с этой областью, проконсультируйтесь с врачом, чтобы не напутать в дозировках.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня у вас ожидается очень удачный день, так что будьте во всеоружии и старайтесь не упустить свой шанс, а он вам обязательно представится, вот увидите. Главное для вас сегодня — это оказаться в нужное время в нужном месте, так что приготовьтесь к тому, что придётся много перемещаться.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 25 июля 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня многое из того, что было личным, станет общественным. Если вы не желаете обнародовать ту или иную подробность — запрячьте ее подальше.

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день разум, который всегда был "впереди планеты всей" и диктовал вам ваши дальнейшие действия, скромно забьется в уголок, поскольку править балом будет сердце. Ощущения обещают быть приятными, впечатления — яркими, а последствия — самыми непредсказуемыми.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Жажда борьбы с трудностями, которая может вас нынче посетить, скажется и на вашем методе приема пищи. Ничего зазорного в том, чтобы кушать неудобоваримые блюда из странной формы посуды в неудобной позе, разумеется, нет, но если вы не собираетесь побить какой-нибудь рекорд Книги Гиннеса, быть может, стоит подумать и об организме? У вас очень ловко получается, зрители в восторге, но ему же это еще переварить и усвоить надо!

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вашему организму могут потребоваться цельные злаки, поэтому не отказывайте себе в мучных продуктах. Главное, чтобы они не содержали избытка сахара, тогда вы сможете принести пользу своему организму без вреда для фигуры.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Если вы раньше ещё и сомневались в правильности выбранной стези, то теперь вам выпадет шанс, чтобы наконец-то понять, что вы сделали правильный выбор. Вы весь день будете прибывать в боевом расположении духа, а в будущем не станете сбавлять обороты для взлёта на карьерную лестницу. И правильно!