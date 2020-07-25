Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 25 июля

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в субботу, 25 июля, зафиксировали 1106 новых случаев заражения. Общее количество больных
Стоит обратить внимание на то, что 24 июля в мире диагностировали 289 тыс заражений коронавируса, 6199 пациентов умерли — это новый антирекорд. За все время пандемии уже заболели 15 млн 930 тыс человек: 641 тыс пациентов умерла, 9 млн 715 тыс человек смогли победить болезнь. Согласно последним данным, в США за минувшие сутки диагностировали 77885 случаев коронавируса, в Бразилии 58249, в Индии 48892, ЮАР 13944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Стоит отметить, что власти ЕС приняли ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Евросоюз продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта, а именно:
— физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
— широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
— соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
Недавно глава Министерства здравоохранения Максим Степанов витупив перед украинцами с важным и экстренным предупреждением — он подчеркнул, что считает тревожным сигналом роста в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Стоит обратить внимание на то, что в пятницу, 24 июля, зафиксировали 972 новых случая заражения.
"За прошедшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни", — подчеркнул глава Минздрава.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что тесты на антитела к