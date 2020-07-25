Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 25 июля

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в субботу, 25 июля, зафиксировали 1106 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 63 929 человек, из них 1590 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 35 497 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Стоит обратить внимание на то, что 24 июля в мире диагностировали 289 тыс заражений коронавируса, 6199 пациентов умерли — это новый антирекорд. За все время пандемии уже заболели 15 млн 930 тыс человек: 641 тыс пациентов умерла, 9 млн 715 тыс человек смогли победить болезнь. Согласно последним данным, в США за минувшие сутки диагностировали 77885 случаев коронавируса, в Бразилии 58249, в Индии 48892, ЮАР 13944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Стоит отметить, что власти ЕС приняли ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Евросоюз продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта, а именно:

— физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

— широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

— соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Недавно глава Министерства здравоохранения Максим Степанов витупив перед украинцами с важным и экстренным предупреждением — он подчеркнул, что считает тревожным сигналом роста в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Стоит обратить внимание на то, что в пятницу, 24 июля, зафиксировали 972 новых случая заражения.

"За прошедшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни", — подчеркнул глава Минздрава.