СБУ экстренно усиливает все оборонные меры - что происходит

Служба безопасности Украины срочно усилила всех необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны — такое решение было принято после резонансного теракта в Луцке, который шокировал не только украинцев, но и все международное сообщество. С таким громким заявлением выступил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш. По его словам, сейчас происходит постоянная координация между Службой, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над политикой безопасности ситуацией в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество», — подчеркнул Олег Головаш.

По его словам, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе, согласно «Положению о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий », утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92.

Также отмечается, что решили ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Согласно последним данным, основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Стоит напомнить, что утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского — прорекламировать д/ф "Земляне" (2005). Лишь после того, как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста. Террориста задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ — по статье "теракт".

Как сообщал ONLINE.UA, 24 июля стало известно, что правоохранительные органы нашли вероятного пособника так называемого луцкого террориста Максима Кривоша.