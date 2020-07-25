Она дальше насилует и убивает - Зеленскому озвучили новые обвинения

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, дом которого недавно подожгли неизвестные, признался, что довольно скептически теперь относится к высказыванию "Зеленский — классный пацан, который просто ничего не понимает". Активист обратил внимание на то, украинский лидер несет ответственность за то, что оставил Арсена Авакова главой Министерства внутренних дел. По словам Шабунина, позиция "Я ничего не понимаю" очень удобна, когда речь идет о том, почему на должностях до сих пор остаются такие как Аваков или, например, Дубинский. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Глава ЦПК подчеркнул, что его очень сложно назвать фанатом Порошенко, однако несмотря на это, он считает, что бывший президент не мог уволить Авакова, ведь у него сразу распадалось парламентское большинство. У действующего украинского лидера же нет никаких подобных проблем с Аваковым, но он этого не делает.

"Для меня это необъяснимо. Я все меньше верю в эту историю, Зеленский — классный пацан, который просто не понимает. Я не понимаю, что не понятного, когда министр 6 лет реформирует полицию, а она дальше насилует и убивает?!", — пожаловался активист.

Виталий Шабунин обратил внимание на то, что полиция совершила 63 преступления против украинцев с начала 2020 года. Каждый второй день — преступление: изнасилование, убийства, пытки.

"Что в этом можно не понимать? Поэтому к истории, "Зеленский — хороший парень, но он не понимает" — я отношусь все более и более скептически. Я все меньше верю, что им манипулируют", — подчеркнул глава ГПК.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский только 24 июля отреагировал на поджог дома Виталия Шабунина, который последний считает покушением на жизнь его семьи.

"Разумеется, я искренне сочувствую Виталию Шабунину и всем тем нашим согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации. Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так — найти и наказать. А мы — общество — все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", — написал президент.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что полиция зарегистрировала производство по умышленному повреждение имущества путем поджога (ст. 194 ч2 УК) после пожара в доме украинского активиста Виталия Шабунина.