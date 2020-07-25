Это искажение - у Путина запаниковали после заявлений США и Британии

Команда главы Кремля Владимира Путина запаниковала после новых претензий со стороны Штатов и Британии. Как известно, последние недавно заявили, что Россия провела испытания оружия, которое было запущено с одного из двух спутников, которые маневрировали рядом с правительственным спутником США в начале 2020 года. Первыми с комментарием выступили представители Министрества иностранных дел РФ — они стали утверждать, что обвинения США и Великобритании в том, что Россия недавно провела испытания противоспутникового оружия в космосе, является "искажением" информации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД РФ.

"Американские и британские представители вновь пытаются представить ситуацию в искаженном виде, для того, чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать шаги, предпринимаемые ими для размещения оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели", — говорится в сообщениях российского ведомства.

Приспешники Путина уверяют, что проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали никаких норм и принципов международного права.

"По информации нашего военного ведомства, российский "спутник-инспектор" провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии объекта, которая была передана на наземные средства управления", — говорят в МИД РФ.

Официальная Москва бесстыдно пытается убедить международное сообщество, что ее космическая деятельность носит исключительно мирный характер, однако, как утверждает глава новых космических сил Штатов, деятельность космического аппарата, который участвовал в запуске, не соответствует его официальному назначению в качестве инспекционного спутника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представители команды российского президента Владимира Путина продолжают жаловаться на то, что постановление Верховной Рады о местных выборах "противоречит" минским договоренностям.