Не надо нам угрожать - мир всколыхнул новый международный скандал

Международное сообщество всколыхнул новый резонансный скандал после того, как турецкие власти заявили, что никому не позволят угрожать им санкциями за буровые работы в Средиземном море. Официальную позицию Анкары озвучил представитель МИД Турции Хами Аксой в ответ на недавние претензии французского лидера Эммануэля Макрона. Стоит обратить внимание на то, что последний ранее озвучил предложение рассмотреть возможность введения санкций против Турции из-за разведки углеводородов в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Sabah.

"Франция должна избавиться от мании величия и вместо этого проводить рациональную политику, основанную на здравом смысле", — подчеркнул турецкий дипломат.

По его словам, французские власти продолжают терять беспристрастность и свой шанс сделать вклад в региональную стабильность с "каждым неправильным шагом, который она сделала относительно последних событий в Восточном Средиземноморье".

"Каждый шаг, используется Турцией в Восточном Средиземноморье, направленный на защиту законных прав и интересов Турции и киприотов-турок на основе международного права", — подчеркнул Хами Аксой.

Стоит напомнить, что МИД Греции 21 июля устроило демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллоризо с 21 июля по 2 августа. Важно понимать, что Греция и Кипр имеют напряженные отношения с Турцией по целому ряду вопросов. Попытки как Кипра, близкого союзника Греции, так и Турции по разведке природного газа в отдельных районах Восточного Средиземноморья привели к тому, что ситуация значительно обострилась.

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